Den koordinerte aksjonen fant sted tirsdag på flere ulike adresser i Horsens- og Randers-området på Jylland, opplyser dansk politi i en pressemelding.

– De fire pågrepne har alle forbindelse til en større narkotikasak, som over en lengre periode er etterforsket i samarbeid med den norske politienheten Kripos og flere politidistrikter i Norge, heter det i pressemeldingen.

De fire pågrepne er i 30- og 40-årene. På én av adressene ble det beslaglagt 226 kilo hasj.

Fra før av er to menn i 40-årene pågrepet i saken, og disse to ble pågrepet i oktober. På dette tidspunktet gjennomførte også norsk politi en rekke pågripelser her til lands, personer som er siktet for å ha mottatt narkotika fra de to mennene.

– Den videre etterforskningen pekte i retning av ytterligere fire menn, som vi mener har samarbeidet med de to varetektsfengslede med å bidra til å smugle hasj til Norge eller på annet vis medvirket til at smuglingen kunne gjennomføres, sier den danske politiinspektør Michael Kjeldgaard onsdag.

Saken har forgreininger til en tidligere sak i Danmark, hvor to menn for noen år siden fikk lange fengselsstraffer for å ha smuglet 25 kilo kokain og flere hundre kilo hasj fra Danmark til Norge.