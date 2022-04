Familien, NRK-venner og idrettsprofiler tok fredag et siste farvel med kommentatorlegenden Jon Herwig Carlsen.

Carlsen døde 10. april etter lengre tids sykdom, 84 år gammel. Han ble bisatt fra Asker kirke.

En rekke TV-profiler samt norske idrettsutøvere- og ledere var til stede, blant dem NRK-nestor Arne Scheie og rallycrosslegenden Martin Schanche.

– Dette er en merkelig dag. Jon var et enestående menneske. For meg var han det morsomste mennesket jeg noen gang har møtt, sa Scheie til Budstikka.

Den tidligere kommentatoren var, sammen med blant andre skiskytterekspert Ola Lunde, med på å bære kisten ut av kirken etter bisettelsen.

Folkekjær

Kapellan Olaf Huuse Haraldstad forretter under seremonien.

På minnesidene hos begravelsesbyrået Jølstad det hvilken sterk posisjon Carlsen hadde i det norske folk.

«Den største stemmen har stilnet. Headsettet og mikrofonen får hvile for godt. Tilbake sitter vi med en skattkiste av minner. Den ene perlen skinner sterkere enn den andre. Takk for alle gledene du ga oss, Jon. Hvil i fred, min venn», heter det i et av minneordene.

Carlsen vil huskes som en av Norges største formidlere av sport, og for mange vil han alltid være den ene halvparten av den svært populære kommentatorduoen han dannet sammen med Kjell Kristian Rike.

Sammen med Rike kommenterte Carlsen langrenn og skiskyting for NRK fra starten av 1970-tallet til Rike gikk bort i 2008. I 2007 fikk Rike og Carlsen Gullrutens hederspris.

Ga seg i 2021

Carlsen er også mannen bak det velkjente uttrykket «stafett er stafett». Under ski-VM i 1982 var han også den som ropte da Oddvar Brå brakk staven: «La ham få en stav, da, mann!»

Ved siden av idretter som langrenn, skiskyting, hopp og ishockey kommenterte Asker-journalisten også motorsport, seiling, roing, sykling, ishockey og curling med stor innlevelse og fagkunnskap. Han var med i alle VM og OL, både sommer som vinter, fra tidlig på 1970-tallet.

Kvinnenes fellesstart i Khanty-Mansijsk 18. mars 2012 ble Carlsens siste renn som NRK-kommentator.