Ny mann pågrepet for drapsforsøk i Stavanger

Politiet pågrep fredag ettermiddag den andre mannen som er siktet for drapsforsøk etter at en bartender ble skutt på restauranten Los Tacos i Stavanger torsdag.

En bartender ble torsdag kveld skutt på restauranten Los Tacos i Stavanger.

NTB

– Like etter klokken 13 i dag ble den andre mannen som er siktet for drapsforsøk etter at en mann i 20-årene ble skutt på Los Tacos like før midnatt, pågrepet på et hotell i sentrum av byen.

Det skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag.

Politiet skriver videre at de ikke kan dele mer informasjon nå, men at de kommer tilbake med mer når de har anledning.

En annen mann, som ble pågrepet på åstedet sent torsdag kveld, er også siktet for drapsforsøk.

Alvorlige skader

Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt natt til fredag. De rykket ut til stedet, og i lokalene ble det funnet en skadd mann.

– Mannen i 20-årene var hardt skadd og hadde det som fremsto som et skuddsår. Men jeg kan ikke si noe nærmere om tilstanden, annet enn at han får behandling, og at skadene er alvorlige, sa politiadvokat Christine Kleppa til NTB fredag morgen.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble mannen skutt i halsen.

Erkjenner ikke straffskyld

Begge de to siktede mennene er i 30-årene. På en pressekonferanse klokken 12.30 fredag sa politiadvokat Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt at begge de siktede var på stedet da mannen i 20-årene ble skutt.

Den første mannen som ble pågrepet, ble avhørt natt til fredag.

– Jeg vil ikke gå inn på forklaringen hans, sa Berge.

Forsvareren til mannen som ble pågrepet først, advokat Knut Lerum, sier til Aftenbladet at hans klient ikke erkjenner straffskyld, og at han sier at han ikke har noe med saken å gjøre. Han vil likevel ikke si noe om hvorvidt mannen var vitne til hendelsen.

Begge de siktede er godt kjent for politiet fra tidligere. Berge ville ikke gå inn på hvilke typer saker de har vært involvert i, men sier at de to både er dømt og ilagt forelegg flere ganger tidligere.

Bartender

Etter det politiet kjenner til, var tacorestauranten stengt tidligere enn vanlig på grunn av koronarestriksjoner, og bare de to siktede og fornærmede oppholdt seg der.

Under pressekonferansen fredag sa Berge at mannen som ble skutt, jobbet som bartender på Los Tacos.

– De to som er siktet, hadde inngått en avtale om å være der etter stengetid sammen med bartenderen, sier Berge.

Politiet vil ikke opplyse om de kjenner til noen relasjon mellom de siktede og fornærmede.

– Den fornærmede er fortsatt under behandling på Stavanger universitetssjukehus og har foreløpig ikke vært i stand til å la seg avhøre, sier Berge.