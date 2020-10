Har signert omstridt opprop – Nakstad kaller det uetisk

Flere norske leger har signert et opprop som tar til orde for fri spredning av koronaviruset blant unge, friske mennesker. Det får Espen Nakstad til å reagere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand kommune har signert oppropet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Arild Sandvik

Oppropet «Great Barrington Declaration» tar til orde for å bygge flokkimmunitet ved å la viruset spre seg fritt, mens personer i risikogruppen isoleres innendørs, skriver NRK.

Over 500.000 personer har signert oppropet. Blant dem er 28.400 leger og 10.300 medisin- og folkehelseforskere.

– Har mye for seg

Lege og radiolog Per Mathisen på Sørlandet Sykehus er en av dem.

– Med mine kunnskaper tror jeg på å utvikle flokkimmunitet. Med tiltakene vi har nå vil dette bare bli dratt veldig langt ut i tid, sier lege Mathisen til NRK.

Han understreker overfor statskanalen at han uttaler seg på egne vegne som radiolog og lege, og ikke som ekspert på epidemiologi eller smittevern.

Lege og radiolog Per Mathisen på Sørlandet Sykehus. Foto: Kristin Ellefsen

Tidligere kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand kommune er også blant dem som har skrevet under.

Haarr sier følgende til NRK:

– Jeg tenker at nå som vi skal holde på med dette i ett års tid til, så synes jeg «Barrington Declaration» har mye for seg. Det vil nok ikke bli gjennomført i Norge. Vi vil nok fortsette å kjeppjage studenter som har festet på kvelden.

Haarr mener at Sverige hadde klart seg bra, dersom de hadde klart å beskytte sykehjemmene sine bedre.

– Dersom Sverige hadde vært smartere, hadde de stått igjen som den store seierherren, sier han til NRK.

Advarer

Tidligere i uka gikk WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ut og advarte mot en slik strategi. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er av samme oppfatning.

– Det er åpenbart at man ikke klarer å beskytte en enkelt aldersgruppe fullt og helt. All erfaring tilsier at smitten sprer seg fra yngre til eldre når smittepresset i samfunnet blir stort nok. Vi har for eksempel sett at ansatte ved sykehjem og sykehus kan smitte beboere og pasienter, rett og slett fordi de er smitteførende før de selv merker at de har symptomer, sier Nakstad til NRK.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er uetisk å satse på naturlig flokkimmunitet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det vil også være uetisk å låse inne alle eldre og isolere dem i større grad enn i dag, fortsetter han.

Inntil nylig var det mulig å se hvem som har signert oppropet. Ifølge The Independent har flere skrevet under med falske navn som «Dr Person Fakename», «Dr Johnny Fartpants» og «Mr Banana Rama».