Frp: – Hensynsløst kort varsel

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen mener regjeringen burde vært tidligere ute med å be studentene vente med å dra tilbake til studiestedet.

Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Arkiv/Henrik Ihme

NTB

– Frp reagerer på at regjeringen gir så hensynsløst kort varsel til studenter, sier Bruun-Gundersen.

– I kveld er mange av dem på vei til studiestedet, og igjen er det studentene som må ta støyten for at tiltak iverksettes i siste liten. Regjeringen burde gitt denne beskjeden tidligere, slik at både studenter og foreldre fikk muligheten til å planlegge, sier hun.

Regjeringen anbefalte i helgen digital undervisning fram til 18. januar ved høyskoler og universiteter.