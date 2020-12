TV 2 opplever tekniske problemer

TV-signalene er i svart for en rekke av TV 2s kanaler tirsdag ettermiddag. Årsaken er at to fiberlinjer mellom Bergen og Oslo er nede.

NTB

Kunder hos Altibox og kunder av nettløsningen TV 2 Sumo får imidlertid signaler, skriver TV 2 selv.

– Vi jobber på høytrykk med å fikse problemene. Vi er også klar over at det er en cupfinale i håndball hvor sendingen starter klokken 16 på TV 2, og vi jobber med å finne en løsning på dette slik at seerne får sett kampen, sier pressesjef Jan Petter Dahl i TV 2.

Problemene oppsto rundt klokka 13.30 tirsdag ettermiddag.

Dette gjelder dem som har Canal Digital, Telia og Riks-TV, skriver Nettavisen.