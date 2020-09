Stine Sofies Stiftelse får Redd Barnas barnerettighetspris

Redd Barnas barnerettighetspris går i år til Stine Sofies Stiftelse og grunnlegger Ada Sofie Austegard for 20 års arbeid mot vold og overgrep mot barn.

Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse tildeles årets barnerettighetspris fra Redd Barna. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg kjente på stoltheten over alle de dyktige medarbeiderne mine og alt det vi har fått til disse årene, sier Austegard, som fikk beskjed om tildelingen før helga, i en pressemelding fra Redd Barna.

Austegard startet stiftelsen for 20 år siden. I 2016 åpnet de et eget senter for barn som har opplevd vold. Senteret hjelper både barn og familier og besøkes av rundt 500 barn i året.

Vinneren ble kåret av totalt 44 nominasjoner. Prisen deles formelt ut 20. november.

– Austegard og stiftelsen har i en årrekke jobbet med å bekjempe vold og overgrep mot barn, og er en verdig vinner for sitt engasjement og for å sette barns beskyttelse på dagsordenen, sier styreleder i Redd Barna, Nils Øveraas.

Austegard og Stine Sofies Stiftelse er den tolvte vinneren av barnerettighetsprisen. Tidligere vinnere inkluderer Kong Harald, Helsesista og barnerettighetsforkjemper Lucy Smith.

– Barn som opplever vold og overgrep, fortjener at noen hele tiden minner oss på dem, at de blir sett og fulgt opp på en ordentlig måte. Det gjør Stine Sofies Stiftelse hver dag, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Gratulerer så mye med en svært viktig pris, legger Ropstad til.