Værmeldinger mindre til å stole på som følge av koronakrisen

Koronakrisen kan ha alvorlige følger for værmeldinger og klimaforskning. Situasjonen er dramatisk, advarer Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En storm i Østersjøen førte til store bølger og urolig sjø utenfor Travemünde i Tyskland søndag. Foto: Foto: Daniel Bockwoldt/dpa via AP / NTB scanpix

NTB

Informasjonsstrømmer som er helt nødvendige for pålitelige værmeldinger, forstyrres som følge av koronapandemien, ifølge WMO.

– Noen steder i verden, spesielt i Europa, har nedgangen i antallet målinger de siste ukene vært dramatisk, opplyser WMO i en pressemelding.

Kvaliteten på værmeldinger har så langt ikke lidd så mye.

Gradvis verre

– Men etter hvert som mangelen på tilgang til værobservasjoner fra fly fortsetter, og vokser, kan vi forvente en gradvis nedgang i påliteligheten til værmeldinger, sier Lars Peter Rishøjgaard i WMO, som er FNs meteorologibyrå.

Kommersielle flygninger er en viktig kilde til globale vind- og temperaturmålinger, men flytrafikken er hardt rammet av koronakrisen.

I tillegg har WMO sett en betydelig nedgang i manuelle værmålinger på bakken i utviklingsland i siste halvdel av mars.

Vedlikehold trues

Vedlikehold av satellitter og bakkebasert observasjonsutstyr kan også forsømmes dersom koronakrisen vedvarer.

– Påvirkningen av klimaendringer og et voksende antall værrelaterte katastrofer fortsetter. Derfor er det essensielt at myndigheter vier oppmerksomhet til sine nasjonale systemer for tidlig varsling og værobservasjonskapasiteter, til tross for covid-19-krisen, sier WMO-sjef Petteri Taalas.