Nordmann virussmittet i Italia

Folkehelseinstituttet (FHI) er informert om at en nordmann skal ha testet positivt på det nye koronaviruset i Italia. Vedkommende har milde symptomer.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Nordmannen ligger på et sykehus i den italienske byen Firenze. Illustrasjonsfoto: Marianne Løvland / NTB scanpix

NTB

Det opplyser FHI onsdag ettermiddag.

Personen, som er bosatt i Italia, følges opp av italiensk helsevesen.

Ifølge avisen La Nazione ligger den smittede, som er en mannlig student, på isolat på et lokalt sykehus i Firenze, etter å ha ankommet byen for noen få dager siden.

Avisen Corriere della Sera skriver at det er snakk om en 26 år gammel norsk student som har vært bosatt i Firenze siden august. Han bor i sentrum av byen. For fjorten dager siden skal han ha vært på besøk hjemme i Norge, for så å reise tilbake til Firenze i forrige uke, med et stopp i Monaco på veien.

Studenten skal være venn av en 63-åring som allerede har testet positivt på covid-19.

Italia er så langt det landet i Europa som er hardest rammet av det nye koronaviruset. Det totale antallet smittede er nå 374, mens tolv personer så langt har dødd som følge av viruset.