Italiensk avis: Norsk student skal være smittet av koronaviruset i Italia

En norsk student skal være smittet av koronaviruset i Firenze i Italia, melder den italienske avisen La Nazione.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

NTB

Avisen skriver at mannen nå ligger på isolat på et lokalt sykehus i Firenze, etter å ha ankommet byen for noen få dager siden.

Helsemyndighetene i Italia har så langt ikke bekreftet opplysningene, men foreløpige tester skal vise at mannen har det nye koronaviruset.