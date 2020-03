Flere gravide får tilbud om foster­diagnos­tisk test

Flere gravide skal få tilbud om å benytte seg av nipt-testen, en blodprøve som kan avdekke Down-syndrom og alvorlig og arvelig sykdom hos fosteret.

En gravid kvinne med ultralydbilde av fosteret. Med nye regler skal flere gravide få mulighet til å ta en blodprøve som kan avdekke Downs syndrom eller alvorlig sykdom hos fosteret. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Helse- og omsorgsdepartementet endrer noe på reglene for hvem som kan få dette tilbudet.

Endringen innebærer ikke at flere gravide får tilbud om fosterdiagnostikk, men at flere får tilbud om å ta nipt-testen uten å ha vært gjennom kombinert blodprøve og ultralyd (kub-test) først.

Det vil dermed gjelde kvinner som er eldre enn 38 år og kvinner som har økt risiko for å få et barn med alvorlig og arvelig sykdom. Testen gjør det mulig å avlese kromosomfeil, som Downs syndrom.

Unngå unødvendig risiko

– Gravide kvinner som har behov for fosterdiagnostikk, skal få gode og trygge testmetoder for både mor og barm. Vi vil unngå unødvendige fostervanns- og morkakeprøver, sier Mari Holm Lønseth, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Høyre.

Hensikten er å redusere bruken av morkakeprøve eller fostervannsprøve, som begge medfører en risiko for å utløse spontanabort.

Gravide som er 38 år eller eldre, må fortsatt gjennom kub-testen først dersom de tar prøven før uke 14 i svangerskapet. Men de som er i uke 14 eller senere, kan ta nipt-testen direkte. Det samme gjelder hvis kvinnen eller hennes partner tidligere har fått barn med utviklingsavvik.

Ønske fra fagmiljøene

– Nipt-test er en trygg prøve som er mindre inngripende enn fostervann- eller morkakeprøver. Får man svar på nipt-testen som ikke gir grunnlag for bekymring, trenger ikke kvinnen ta prøver med høyere risiko, sier Lønseth.

En positiv nipt-test må imidlertid verifiseres med morkake- eller fostervannsprøve.

Det fostermedisinske fagmiljøet i Norge har ønsket at vilkårene for bruk av testen endres. Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har stilt seg bak anbefalingen.

Har ikke vurdert utvidelse

Denne uken gikk Frp inn for å tillate ultralyd, samt mulighet for nipt-test, til alle gravide med medisinsk begrunnelse i uke ni av svangerskapet.

Lønseth sier det ikke har vært aktuelt for Høyre å se på en utvidelse av grensene for hvem som kan få tilbud om denne blodprøven.

– Det er ikke noe vi vil gå for nå. Vi står på den politikken som ligger i Granavolden-erklæringen. Dette er ikke noen endring i bioteknologiloven, sier hun.

Ved spørsmål om grunnen til at de aller fleste i aldersgruppen 38+ fortsatt må gjennom kub-testen først, henviser hun til fagmiljøene.

– Dette er behandling av en søknad som kom fra det fostermedisinske fagmiljøet som departementet har sagt ja til. Det betyr at den gruppen det gjelder, får en trygg prøve som er mindre inngripende, sier hun.

