Positiv spyttprøve bidro til Northug-siktelse

En positiv spyttprøve ga ifølge politiet grunnlag for å sikte Petter Northug for ruspåvirket kjøring. Men blodprøven var negativ, og siktelsen er frafalt.

Petter Northug kjørte ikke i ruspåvirket tilstand. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

NTB-Stian Johnsen / Stian Grythaugen / Ole Henrik Tveten

Onsdag opplyste Øst politidistrikt at Petter Northug ikke hadde alkohol eller andre rusmidler i blodet da han 13. august ble tatt for råkjøring.

Dermed frafaller politiet siktelsen for dette forholdet, men den tidligere skistjernen er fortsatt siktet for oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

Politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt bekrefter til NTB at det var en positiv spyttprøve på stedet som lå til grunn for siktelsen om ruspåvirket kjøring.

– Det var på grunn av observasjoner og undersøkelser, deriblant en positiv spyttprøve, som ga grunn til å mistenke ruspåvirket kjøring, sier Ekeberg.

Hun sier at det ikke kom overraskende på politiet at blodprøven viste motsatt svar av spyttprøven.

– Det hender i noen tilfeller at blodprøven er negativ, selv om spyttprøven viser det motsatte, Så det var ikke noe overraskende.

– Lettet

Da Northug møtte pressen i Trondheim for snaue to uker siden, var han tydelig på at han ikke hadde benyttet rusmidler i forkant av kjøreturen.

Northugs advokat Halvard Helle sier at den tidligere skistjernen er lettet over avklaringen som kom onsdag.

– Han er lettet, selv om dette ikke var overraskende. Det er i tråd med det han selv sa til pressen i Trondheim, sier han til NTB.

Med blodprøve-svarene klare går det mot avhør av Northug.

– Avtalen mellom politiet og meg var at avhør skal gjennomføres etter at blodprøveresultatet er klart. Jeg regner med at avhør vil skje i løpet av de kommende dagene, sier Helle.

Alvorlig rusproblem

Den tidligere skistjernen har erkjent at han kjørte altfor fort, over 200 kilometer i timen i 80-sonen, da han ble stanset av en politipatrulje på E6 ved Gardermoen. Ifølge politiet var farten 168 kilometer da han ble stanset.

34-åringen var da på vei hjem etter å ha deltatt på en skiskole i Trysil.

Han har også erkjent at det ble gjort funn av kokain hjemme hos ham. Northug har selv opplyst at det dreide seg om rundt ti gram.

Han erkjente samtidig at han sliter med et alvorlig rusproblem.

Ekeberg ønsker ikke å uttale seg om hva det betyr for en eventuell straff at siktelsen om ruspåvirket kjøring nå er borte.

Avventende sponsorer

At Northug på ny er i politiets søkelys gjør at flere sponsorer vurderer om de skal fortsatte samarbeidet med den tidligere skistjernen.

Så langt er det kun sykkellaget Uno-X som har varslet at de avslutter sin utstyrsavtale med Petter Northug.

Norges Skiforbund, som også har en sponsoravtale med merkevaren Northug, sier til VG at de er i dialog med Northug om et eventuelt videre samarbeid. Northug leverer sportsbriller til støtteapparatet og har avtaler med enkelte utøvere i Skiforbundet, samt kombinertlandslaget.

Northug har varslet at han sier fra seg alle oppdrag i tiden som kommer. Skistjernen har vært klar på at han trenger hjelp for å håndtere rusproblemet han sliter med.

Olympiatoppen og langrennsmiljøet har vært tydelige på at de stiller ekspertise til rådighet for å støtte 34-åringen.

Foto: Terje Pedersen