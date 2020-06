Frp-politiker vil ha demonstranter i karantene

Alle som har deltatt i helgens demonstrasjoner i Oslo og Stavanger, bør pålegges 14 dagers hjemmekarantene, mener Frps Jon Engen-Helgheim.

Alle som deltok i "Black lives matter"-demonstrasjonene i Oslo og Stavanger bør pålegges 14 dagers hjemmekarantene, mener Frps Jon Helgheim. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen har vært altfor svak når det gjelder pålegg om å overholde smittevernreglene i forbindelse med støttemarkeringene for «Black lives matter» i Stavanger og Oslo, mener stortingspolitikeren.

– Her har vi gjennom tre måneder ofret og forsaket nesten alt. Folk har måttet holde seg i ro, fått innskrenket rettigheter og ikke fått tatt farvel med sine nærmeste. Jeg lurer på når regjeringen skal slutte å vise forståelse for slike demonstrasjoner og heller sette i verk tiltak for å beskytte liv og helse, sier Engen-Helgheim til VG.

Han har nå stilt skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) om hvorfor politiet ikke grep inn mot demonstrasjonen, og hva justisministeren har gjort for å forhindre at dette skulle skje.

– Jeg mener at helsemyndighetene i det minste bør pålegge alle som har møtt opp, 14 dagers hjemmekarantene. Karantenen bør deltakerne forsørge økonomisk selv, sier Frp-politikeren.