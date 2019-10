Forsvarer i ambulansesaken sier siktede ikke ville skade noen

Den 32 år gamle mannen ble avhørt av politiet onsdag ettermiddag.

Selv om politiet sier at mannen forsøkte å kjøre på tilfeldige folk med den kaprede ambulansen, sier hans forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, at klienten ikke hadde til hensikt å skade noen, ifølge VG.

– Hans eneste formål var å ikke bli pågrepet, sier forsvareren.

Siktelsene mot de to som ble pågrepet etter ambulansekapringen i Oslo tirsdag, ble onsdag endret. Mannen som tirsdag ble siktet for drapsforsøk, har fått utvidet siktelsen til også å gjelde befatning med våpen og oppbevaring av narkotika. Kvinnen som var siktet for befatning med våpen, er nå også siktet for medvirkning til oppbevaring av narkotika, skriver VG.

– Beklager

Dramatikken startet da en bil 32-åringen kjørte, veltet ved Rosenhoff i Oslo. Den bevæpnede mannen krøp ut av den veltede bilen før han ifølge politiet kapret en ambulanse. Personellet ble ikke skadd.

Etter en vill ferd med ambulansen gjennom gatene, ble han til slutt presset av flere politibiler og en annen ambulanse til å kjøre inn i en bygning.

Før det skjedde, ble en kvinne med barnevogn og et eldre ektepar påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Ingen ble alvorlig skadd.

Pedersen sier at klienten beklager sterkt at andre ble rammet.

Replikavåpen

Politiet sier at de beslagla en hagle og en maskinpistol, i tillegg til vesentlige mengder narkotika i den kaprede ambulansen. Pedersen sier at mannen har forklart at han var i besittelse av en uladd hagle og et replikavåpen. Politiet sier til VG at de undersøker opplysningen om replikavåpen.

– Selv om det kan oppleves dramatisk med en hagle, utgjorde den altså ikke en reell fare, sier forsvareren.

Kvinne involvert

En 25-årig kvinne kom seg også ut av den veltede bilen, og hun ble pågrepet i en butikk på Sandaker-senteret noen timer senere.

– Hun erkjenner å ha vært involvert i ulykken, men for henne var det en skrekkelig opplevelse. Etter hennes oppfatning er hun slett ikke skyldig i det hun er siktet for, uttalte hennes forsvarer, advokat John Arild Aasen, til TV 2 tirsdag kveld.

Begge de pågrepne er beskrevet som godt kjent av politiet fra tidligere saker. 32-åringen, som har adresse i Asker, er tidligere straffet for gjentatte overtredelser av våpenlovgivningen, gjentatte narkolovbrudd, heleri, tyveri, bedrageri samt grovt ran. Han er også straffet for trusler, for bruk og besittelse av dopingmidler og flere ganger for vold.

I februar 2018 ble han i Asker og Bærum tingrett dømt til et halvt års betinget fengsel for oppbevaring av nesten 12 gram heroin og 80 narkotiske tabletter.