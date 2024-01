37-åringen og tre andre menn var ute i en 16 fots åpen båt for å fiske krabber da de kolliderte med et sjømerke, en jernstolpe, som markerer et undervannsskjær utenfor Korshamn, nordvest for Lindesnes, skriver Lindesnes avis.

Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale om uaktsomt drap fordi man mener at 32-åringen «ikke var tilstrekkelig aktpågivende, varsom og/eller oppmerksom, idet han førte båten i mørket med begrensede siktforhold».

De tre andre mennene i båten ble fraktet til sykehus, men ble utskrevet etter kort tid,

Ifølge tiltalen holdt 32-åringen også for høy fart «ut fra hans begrensede kjennskap til sjøforholdene på stedet». I tillegg hadde han ikke avlagt pliktig båtførerprøve.

Straffesaken mot mannen starter i Agder tingrett i begynnelsen av april.