Bilder sendt ut fra de internasjonale nyhetsbyråene viser kongeparet inne i Westminster Hall hvor de viser dronning Elizabeth den siste ære.

Statsledere fra hele verden har ankommet London og søndag var flere av dem i likhet med kongeparet innom i Westminster Hall der kisten ligger.

De siste dagene har også tusenvis av vanlige folk stått timevis i kø for å få et glimt av kisten.

Kongeparet og de andre statslederne var søndag også på en mottakelse hos kong Charles på Buckingham Palace.

Storstilt sikkerhetsoperasjon

Selve begravelsen av dronning Elizabeth finner sted mandag. Tusenvis av politifolk og hundrevis av soldater er på plass i gatene for å sørge for at den storslåtte seremonien går trygt for seg.

Til sammen er rundt 500 kongelige, statsledere og myndighetsrepresentanter invitert til begravelsen, og London-politiet har omtalt sikkerhetsoperasjonen som den største de har hatt noensinne.

Det norske kongeparet skal også være til stede under begravelsen i Westminster Abbey mandag.

Tette bånd

– Personlig sørger jeg i dag over tapet av et kjært familiemedlem og en nær venn, skrev kong Harald i sin kondolanse etter dronning Elizabeths død.

De to deler samme oldeforeldre, kong Edvard VII og dronning Alexandra, som var foreldrene til vår egen dronning Maud. Men de deler også mange minner og felles besøk, på begge sider av Nordsjøen.