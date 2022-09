Charles talte fredag til folket for første gang som britenes konge. Han hyllet sin avdøde mor, dronning Elizabeth, og ga et løfte om livslang tjeneste.

Talen var innspilt på forhånd i den blå salongen, hvor dronning Elizabeth spilte inn mange av sine juletaler.

I sin første tale som konge startet han med å hylle sin avdøde mor, som gikk bort et drøyt døgn tidligere.

– Gjennom sitt liv var dronningen, min elskede mor, en inspirasjon og et eksempel for meg og hele min familie, sa Charles.

– Vi skylder henne den mest dyptfølte takknemlighet enhver familie kan ha, for hennes kjærlighet, oppmerksomhet, rådgivning, forståelse og eksempel, sa han videre.

Et land i sorg

Det er erklært landesorg i Storbritannia, og tusenvis av mennesker har det siste døgnet tatt turen til Buckingham Palace for å legge ned blomster og vise sin respekt for den avdøde dronningen.

– Jeg vet at hennes død vekker sorg hos så mange av dere. Og jeg deler den sorgen med dere alle, på en måte som ikke kan måles, sa Charles.

– På vegne av hele min familie vil jeg gi den mest oppriktige og dyptfølte takknemlighet for deres kondolanser og støtte. Det betyr mer for meg enn det jeg noensinne vil være i stand til å uttrykke.

Lover livslang tjeneste

Da dronning Elizabeth var 21 år gammel lovte hun i en tale å vie hele sitt liv, enten det ble kort eller langt, til å tjene det britiske folket.

– Dette løftet om livslang tjeneste, det fornyer jeg til dere alle i dag, sa Charles.

I rollen som prins har Charles brukt mye tid på ulike veldedighetsfond, blant annet The Prince's Trust, som han opprettet i 1976. Den nye rollen vil gjøre at han har mindre tid til dette arbeidet, sa han.

– Livet mitt vil selvsagt forandre seg i det jeg tar fatt på mine nye ansvarsområder. Det vil ikke lenger være mulig for meg å gi så mye tid og energi til disse veldedighetsorganisasjonene og temaene som opptar meg så mye. Men jeg vet at det viktige arbeidet vil videreføres av andre.

Støtte fra Camilla

Det blir også store endringer i familien, understreket han.

– Jeg stoler på den elskelige støtten fra min kjære kone, Camilla. I anerkjennelse av hennes egne lojale offentlige tjeneste siden vårt ekteskap ble inngått for 17 år siden, blir hun min dronning, sa Charles.

– Jeg vet at hun vil ta med seg den standhaftige hengivenheten som jeg har lært å stole så mye på, inn i sin nye rolle.

Charles' førstefødte, prins William, er nå tronarving, overtar Charles' gamle tittel som prins av Wales.

– I dag er jeg stolt av å erklære ham prins av Wales, en tittel jeg har vært svært privilegert av å bære gjennom store deler av livet mitt. Med Catherine ved siden av seg, vet jeg at vår nye prins og prinsesse av Wales vil fortsette å inspirere og lede våre nasjonale samtaler, sier han videre.

Harry og Megan

Regentskiftet medfølger også en rekke andre endringer i familien, som for eksempel at barna til prins Harry og Megan nå kan kalles prins og prinsesse. Det er imidlertid ikke kjent hvorvidt Harry og Megan selv ønsker dette. De valgte i 2020 å trekke seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler. De siste årene har de bodd i USA.

Kong Charles fant plass til noen gode ord om dem i talen sin.

– Jeg vil uttrykke min kjærlighet til prins Harry og Meghan når de fortsetter å etablere sin nye liv på den andre siden av Atlanterhavet, sa den nye kongen.

– Tusen takk

Han avsluttet talen med å henvende seg direkte til dronningen.

– Til min kjære mor, mens du begynner din siste store reise for å møte min kjære avdøde far, ønsker jeg bare å si dette: Tusen takk. Takk for din kjærlighet og dedikasjon til vår familie, og til familien av nasjoner som du har tjent så flittig i alle disse årene.

