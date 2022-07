Tørken er et resultat av et atmosfærisk høytrykkssystem drevet fram av klimaendringer, spesielt de siste 100 årene, ifølge forskning publisert av det amerikanske tidsskriftet Nature Geoscience mandag.

Azorhøytrykket, som ligger sør for den portugisiske øygruppen Azorene i Atlanterhavet, har stor effekt på vær- og langsiktige klimatrender i Vest-Europa.

Truer landbruket

Etter hvert som azorhøytrykket har utvidet seg i takt med klimaendringene, har vintrene i det vestlige Middelhavet blitt tørrere, konstaterer forskerne bak rapporten.

Det vil føre til en økende risiko for tørke på den iberiske halvøya og true landbruket. Også andre land i Sør-Europa er rammet av kraftig tørke.

Italias statsminister Mario Draghi erklærte mandag krisetilstand og varslet tiltak som svar på den alvorlig tørken som har rammet deler av landet.

Nord-Italia hardt rammet

En krisepakke på 36,5 millioner euro, tilnærmet 370 millioner norske kroner, ble godkjent i et statsrådsmøte sent mandag kveld.

Den nordlige delen av Italia er spesielt hardt rammet, og de store innsjøene, inkludert Gardasjøen, holder mye mindre vann enn det som er normalt på denne tiden av året.

Landets lengste elv, Po, er på sitt laveste nivå på over 70 år enkelte steder langs elveløpet. Elven er svært viktig for vanningen av rismarker, åkre og beiteland for kyr. Mangelen på vann til storfe kan ifølge myndighetene true produksjonen av parmesanost, som lages av melk.

I regionene Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte og Veneto er det erklært krisetilstand. I enkelte byer og landsbyer i Nord-Italia, som i Verona regionen Veneto, har myndighetene innført restriksjoner og bedt innbyggerne spare på vannet.

– Aldri sett elven slik som dette

Tørken får også store konsekvenser for det sørlige Italia. I eleven Tiber, som renner gjennom hovedstaden Roma, kan planter som vokser på elveleiet sees på overflaten og rusk flyter i det grunne vannet.

– Jeg har over 40 års erfaring på Tiber, og jeg har aldri sett eleven slik som dette, sier båtmannen Giulio Bendandi.

I år har Italia fått bare halvparten av det som har vært gjennomsnittlig nedbør i samme periode de siste 30 årene, ifølge det statlige forskningsorganet CNR.