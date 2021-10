Dette skjedde natt til onsdag

Norge fordømmer Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd holdt i natt hastemøte etter Nord-Koreas siste rakettest tidligere i uken, men kom ikke med noen felles uttalelse. Derimot sto flere av medlemslandene fram med fordømmelser av Nord-Korea, blant dem USA, Storbritannia, Frankrike, Irland og Estland. Det gjorde også Norge.

– Norge fordømmer Nord-Koreas siste rakettoppskyting, uttaler Norges FN-delegasjon, som mener Nord-Koreas kjernefysiske og rakettrelaterte aktiviteter utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

657 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 657 koronasmittede i Norge. Det er 258 flere enn samme dag i forrige uke, og trenden er stigende.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 447 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 421, så trenden er stigende.

Bil med tre personer i ulykke ved Borlaug

Tre personer kom til skade i en ulykke på riksvei 52 i Lærdal natt til torsdag. Føreren av bilen ble fløyet til sykehus. Politiet skriver at det er mistanke om ruskjøring.

Vest politidistrikt varslet om ulykken klokka 2.42 natt til torsdag, men det tok nesten en time før nødetatene meldte at de var kommet fram til ulykkesstedet ved Holesvingene i Borlaug på riksvei 52 mellom Lærdal og Gol.

Ny britisk handelsavtale

Storbritannia og New Zealand inngår ny handelsavtale verdt rundt 26,5 milliarder kroner. Avtalen er resultatet av 16 måneder med samtaler.

– Den er bra for våre økonomier, våre næringsliv og våre befolkninger, sier New Zealands statsminister Jacinda Ardern. Både hun og britenes statsminister Boris Johnson legger vekt på at avtalen vil være et verktøy som skal styrke det fra før nære vennskapet.

Trump lager sosialt nettverk

USAs tidligere president Donald Trump etablerer selskapet Trump Media & Technology Group (TMTG), som skal lage et nytt sosialt medium kalt Truth Social.

Det kunngjorde han i natt norsk tid. TMTG skal også starte abonnementsbasert strømmetjeneste, sa han. Trump ble kastet ut av en rekke sosiale medier, inkludert Facebook, etter stormingen av Kongressen 6. januar i år.