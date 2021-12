Utbruddet varte i 85 dager og 18 timer, opplyste myndighetene på en pressekonferanse lørdag.

Vulkanutbruddet førte verken til dødsfall eller personskader, men ødela 1.345 boliger, hovedsakelig vest på øya. I tillegg ble mange skoler, kirker, legesentre og landbruksinfrastruktur ødelagt.

Utbruddet startet 19. september etter 50 år uten aktivitet, og på kvelden 13. desember stilnet den brått. Nå har eksperter konkludert med at vulkanen igjen har falt til ro, kunne lokale myndigheter meddele første juledag.

– All takknemlighet til folket på La Palma, tvitrer statsminister Pedro Sánchez.

– Vi vil fortsette å samarbeide, alle institusjonene, for å gjenreise den vidunderlige øya La Palma og reparere skadene som er skjedd, tilføyer han.

Skadene fra utbruddet anslås å ha en prislapp på drøyt 9 milliarder kroner. Deler av øya ligner et månelandskap, der bare pipene av begravde hus stikker opp av asken. Over 7.000 mennesker ble tvunget til å forlate hjemmene sine for å unngå lavastrømmene.

Selv om utbruddet er slutt, er ikke krisen over, advarer sjefen for kriseetaten Pevolca på Kanariøyene. Han viser til de omfattende skadene.

– Det er ikke glede eller tilfredshet – hvordan kan jeg beskrive hva vi føler? Det er emosjonell lettelse. Og håp, sier Pevolca-direktør Julio Pérez.

Rundt 12.000 mål av øya er dekket med lava. Bananplantasjene, som sammen med turisme er La Palmas viktigste næring, ble hardt rammet.