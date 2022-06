Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier han er glad for at Tyrkia, Sverige og Finland har kommet til enighet.

Tyrkia trekker sitt veto mot svensk og finsk Nato-medlemskap. Det har vært det eneste hinderet for at opptaksprosessen kunne starte.

– Det gleder meg å kunngjøre at vi nå har en enighet som baner vei for at Sverige og Finland kan bli med i Nato, sier Stoltenberg.

Trygg på at døren er åpen

Han sier at han nå er trygg på at døren inn til Nato er åpen for Sverige og Finland og at de snart vil bli medlemmer av alliansen.

– I morgen vil de allierte lederne ta en avgjørelse om å invitere Sverige og Finland inn i Nato og bli Nato-medlemmer, sier Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag kveld.

De to landene vil imidlertid ikke få status som «inviterte» før etter toppmøtet, ifølge Nato-sjefen.

Ble enige i siste minutt

Han forteller at enigheten mellom Tyrkia, Sverige og Finland ble inngått tirsdag kveld, etter et møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö.

Han kaller det en god prosess.

– I dag møttes vi, diskuterte og fant en god løsning. Det er sånn vi løser problemer i Nato. Vi må bli enige ved konsensus, sier Stoltenberg.

Det har også vært flere forhandlingsmøter mellom diplomater fra alle de tre landene de siste ukene.

– Men noen ganger må man møtes i samme rom på høyeste nivå for å sluttføre en enighet, sier han.