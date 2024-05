Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen som ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen, er nå tiltalt for også å ha drept 10-åringen.

Saken har gått i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes siden mandag 15. april og nærmer seg slutten.

– Under bevisførselen har det fremkommet enkelte nye DNA- treff som knyttes til Jan Helge Andersen. Ellers har det ikke fremkommet veldig mye nytt i saken, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Tunge dager

Sammen med Håkon Brækhus representerer Beckstrøm de fire foreldrene i saken. Etter aktoratets prosedyre onsdag, skal bistandsadvokatene også ha prosedyre.

– Det har vært en påkjenning for foreldrene å følge saken i retten. Særlig er det enkelte dager med detaljerte beskrivelser av hendelsesforløpet som har vært tunge. Likevel er det bra at saken har fått en ny, full rettslig behandling. Nå blir det opp til dommerne å vurdere den bevisførselen som har funnet sted i disse seks ukene. Retten har uttalt at dommen vil foreligge før sommerferien, sier Beckstrøm.

Kan få maksimalt to år

Forsvarerne Svein Holden og Cecilie Krogh Fornes skal prosedere torsdag, og regner med å bli ferdig da.

Andersen kan for øvrig dømmes til maksimalt to års fengsel for drap eller medvirkning til drap på Sløgedal Paulsen, ettersom han ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt av Sløgedal Paulsen i Agder lagmannsrett i 2002.

Opprinnelig ble Andersens tidligere venn Viggo Kristiansen utpekt av Andersen som hovedmannen bak de grusomme handlingene. Kristiansen har alltid fremholdt sin uskyld, men sonet nesten 21 år før han fikk saken gjenopptatt og ble frifunnet i 2022.