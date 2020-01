I enden av den 300 meter lange lindealleen ligger det som i første øyekast ser ut som en herskapelig golfresort. Men bak fasaden på det renoverte middelalderslottet, omkranset av tunge løvtrær, veltrimmede prydbusker og mørkegrønne kanaler, lever rundt 150 unge mennesker fra 13 til 25 år under et strengt regime. Mange av dem sliter med psykiske diagnoser, andre er her på rusrehabilitering.

Rommene er overvåket, begrunnelsen er å unngå selvskading og at ulovlige stoffer finner veien inn. Eller Ipader og mobiltelefoner: Rundt 30 av ungdommene ved denne klinikken er her på avvenning for skjermavhengighet. Og det er denne gruppen som øker mest.

Velkommen til Yes We Can i Hilvarenbeek i Nederland, Europas eneste ungdomsklinikk for dataspillavhengige.

Vi kaller ham Thijs. 19-åringen er snart ferdig med sitt ti uker lange opphold på ungdomsklinikken. Verden der ute har vært utilgjengelig i snart åtte uker. Eller egentlig i mange år.

Han startet å spille dataspill da han var tre år, men mener han først ble avhengig som tiåring. Han var ikke klar over det den gangen, alle spilte jo. Men Thijs spilte mer og mer. Seks, syv, åtte timer om dagen.

I dag forstår han at spilleavhengigheten handlet om ensomhet.

– Online fant jeg venner å spille med, der opplevde jeg mestring. Jeg tror mange unge spillere kan kjenne seg igjen i det.

Gutterommet virker langt unna. Nå står han her med friske roser i kinnene og ny selvtillit: Her, ute i skogen, kaster han seg ikke bare ut i løse luften, fem meter over bakken. Han tør også å vise seg sårbar. Det er dette de har trent på i terapirommet: å vri seg unna ubehagelige spørsmål er ingen løsning.

Thijs tror han er genetisk disponert.

– Gamingen ble min avhengighet. Det kunne like gjerne blitt noe annet.

Diagnose: dataspillavhengig

I 2018 bestemte Verdens helseorganisasjon (WHO) at dataspillavhengighet er en egen diagnose, en psykisk lidelse. Det skal gjøre det lettere å få behandling. Men hvor går grensene mellom engasjement, problematisk spilling og avhengighet? Hvor langt må det gå for at spillingen skal gjøre deg psykisk syk?

WHO har ført opp en rekke kriterier for diagnosen, som manglende kontroll over spillingen og at andre interesser og aktiviteter blir prioritert bort. Spillingen går ut over personlige forhold, skole eller jobb. Adferden må også ha vart over tid.

Fakta: Diagnosen I 2018 bestemte Verdens helseorganisasjon å kategorisere dataspillavhengighet som en psykisk lidelse med egen kode i diagnosesystemet ICD-11. Ifølge WHO er forutsetningene for å få diagnosen blant annet at spilleren mister kontroll, og at spillingen går ut over dagliglivet og fører til at andre ting blir bortprioritert over tid. Diagnosen blir tatt i bruk først 1. januar 2022. Kilde: WHO

Jan Willem Poot, grunnlegger og administrerende direktør av Yes We Can Youth Clinics, kaller spillavhengigheten en epidemi.

– For 15 år siden var det marihuana, sier nederlenderen, som selv har lagt 15 år med narkotikamisbruk bak seg.

– Nå er det gaming.

Poot har ingen medisinsk bakgrunn, men hans team på 300 ansatte inkluderer psykiatere, terapeuter, sykepleiere, rådgivere og ungdomscoacher.

– Det som gjør dataspill så farlig, er at det starter så mye tidligere. Du gir ikke syvåringen narkotika. Eller sender ham inn på et kasino.

For 15 år siden var det marihuana, nå er det gaming.

Selv har Poot ikke barn. Han har heller aldri spilt dataspill. Men han kan vise til statistikker: Siden 2011, da ungdomsklinikken åpnet opp for at også dataspillavhengige skulle få behandling, har etterspørselen eksplodert. Så langt i år har klinikken behandlet over 300 unge for skjermavhengighet, 120 av dem er under 18.

Antallet er fordoblet hvert år. De fleste er unge gutter som har mistet kontrollen over spillingen. De vanligste spillene er Fortnite, League of Legends, Call of Duty, GTA og FIFA.

Mobilavhengige kommer også hit for å få hjelp, og særlig jenter lever livet igjennom sosiale medier. Nærmere 100 jenter har fått behandling for skjermavhengighet bare i år.

Da A-magasinet besøkte klinikken, var 15 jenter i behandling. Ofte er deres utfordringer sammensatte: Mange har også andre diagnoser, som angst eller depresjon, som har ført til skjermavhengighet.

Bedre enn virkeligheten

– Jeg tok ikke vare på meg selv, jeg dusjet ikke, pusset ikke tennene, jeg ville bare sitte inne på rommet mitt og spille, forteller Guido (19), en gutt A-magasinet treffer inne på klinikken.

Han flakker med blikket. Før han kom til klinikken, kunne han spille opp til 12 timer i døgnet. For det meste onlinespill der han traff andre spillere.

Som barn følte han seg alltid annerledes. Han beskriver seg selv som hyperaktiv og høysensitiv. På skolen kunne han sette seg under pulten og hyle hvis inntrykkene ble for mange. På ungdomsskolen fikk han ADHD-diagnose. Relasjoner har alltid vært vanskelig.

– Jeg klarer å svare på spørsmål som hvor mye klokken er eller når bussen kommer. Men å slippe folk nærmere skremmer meg. Jeg begynner bare å bekymre meg for hva de tenker om meg.

Guido har vært på klinikken i seks uker. Han fortalte sine onlinevenner at han kom til å bli borte en stund. For å skilles fra Playstation har ikke vært det vanskeligste:

– Jeg savner veldig de jeg pleide å spille med. Jeg har kjent dem i over åtte år, de var mine beste venner, forteller han om kameratene han aldri har møtt i virkeligheten.

Han klarer ikke se for seg at han aldri skal treffe dem igjen. Men målet for behandlingen er total spillavholdenhet.

– Vi gir de samme rådene som vi gir til rusavhengige, og det er totalt avhold, bekrefter Jan Willem Poot.

– Ja, de trenger en datamaskin og en telefon, men vi gjør det vi kan for at de skal bruke dem annerledes. Bruke dem ansvarlig. De må huske hva de har lært under behandling.

De to siste ukene av behandlingen får ungdommene hjelp til å planlegge og bevisstgjøre skjermbruk, både tidsforbruk og målene for bruken.

Men all spilling frarådes.

Ingen kjære mor

– Dette er ikke en ferieresort, sier Kyra Fortunati, med signalrøde lepper og smale øyne.

Hun er seniorrådgiver på klinikken, tørrlagt alkoholiker og ikke redd for å gå i harde konfrontasjoner med ungdommen.

– Det er meg de hater de første fem ukene. Men forhåpentlig også meg de ikke får klemt nok når de skal dra igjen.

Her tømmes lommer og vesker idet du sjekker inn. Ikke engang godteri er lov.

– Ingen Cola, ingen Snickers. Ingen TV, legger Fortunati til.

Og ingen kontakt med verden utenfor de fem første ukene. Ingen besøk, selv ikke av foreldrene, og ingen telefoner hjem.

Rutiner er viktig, og dagsprogrammet er tett, fra 06.45 til 22.30 syv dager i uken.

Dagene starter med gymnastikk, frokost og rominspeksjon, så følger flere timer i terapirommet, både i grupper og én til én. I tillegg er det satt av tre timer daglig med fysisk aktivitet. Å isolere seg er vanskelig. Først klokken ti om kvelden kan de slippe inn på rommene sine igjen.

– Men det er viktig at stedet fremstår som en trygg havn, understreker Fortunati.

Rommene er store og lyse med panoramavinduer mot kanalene, sengene er myke. Alle fordommer om klinikker i dystre, avskallede murbygninger ønsket grunnleggeren av klinikken til livs. Selv har han besøkt flere slike.

Siden oppstarten av klinikken i 2010 har den vært statsfinansiert, og nederlandske barn og unge som kommer hit, har statlige støtteordninger og får oppholdet dekket.

Men siden klinikken foreløpig er den eneste i sitt slag i Europa, kommer også stadig flere utenlandske ungdommer for behandling, mange fra Storbritannia. Kostnadene for disse er rundt 560.000 norske kroner for et ti ukers opphold.

Ingen norske ungdommer er blitt behandlet ved klinikken. I Norge blir gutter og jenter med problematisk spilleadferd som regel behandlet med individuell terapi og ikke innlagt.

«Den nye narkotikaen»

Ungdommene på klinikken omtales ikke som pasienter, men som «fellows», kamerater. De følger det samme programmet uansett alder og bakgrunn. På klinikken behandles stoffmisbruk og adferdsmisbruk likt.

Så hva har en kokainavhengig til felles med en dataspillavhengig? I gruppeterapien noen timer senere blir det fort tydelig.

Elleve gutter og jenter med ulike diagnoser sitter i en ring. Noen med krummede rygger, blikket limt til parketten, armene i kors som et skjold. Men her er det ingen hjelp i å gjøre seg usynlig. Alle skal brekkes løs og åpnes opp. I dag er det Martijns tur. 18-åringen får behandling for både rusmisbruk og dataspillavhengighet. Hjemmeleksen er å dele et åpent brev han har skrevet om seg selv:

«Jeg er en introvert og sjenert person, jeg er usikker på meg selv og tviler på om folk liker meg», leser han.

Hender rundt omkring i ringen begynner å vinke innover, som er signalet de bruker når de kjenner seg igjen i hva de andre forteller.

– For å bli likt prøver jeg å virke perfekt, derfor er jeg veldig utseendefokusert. Jeg prøver å hevde meg i både diskusjoner, sport og livet generelt fordi jeg tror at jeg da blir likt bedre.

Hendene blafrer som sommerfuglvinger. Samtlige kjenner seg igjen.

– Vår behandling er basert på noe vi kaller «de ti handlinger», som passer alle, forteller Fortunati.

Klinikken er inspirert av 12-trinnsmodellen som ble til i USA på slutten av 1930-tallet som en alternativ behandlingsfilosofi, drevet frem av Anonyme Alkoholikeres selvhjelpsbevegelse.

– Kort forklart handler det om å håndtere følelser og be om hjelp. Ofte er ensomhet og lav selvtillit bakenforliggende faktorer for både stoffavhengighet og skjermavhengighet, sier Fortunati.

– Hva kan dere om gaming?

– Ingen av behandlerne her har spesialkompetanse innen dataspillavhengighet eller har egne erfaringer med det, forteller Fortunati.

– Det handler ikke om hva du bruker, men hvorfor du bruker det. Hva er det som gjør at gamingen fører til at du ikke lenger ser vennene dine eller kommer deg på skolen?

Aldri mer Crusader Kings

Klinikken fikk mye kritikk i begynnelsen. Det ble oppfattet som kontroversielt med konfronterende behandling av barn ned til 13 år.

– Da vi begynte å vise til resultater, stilnet kritikken, forteller Jan Willem Poot.

Suksessraten for behandlingen ved klinikken er på 70 prosent. Poot forklarer resultatene slik:

– Det vi ser, er at behandlingen, som går ut på å samhandle, motiverer dem. Dataspillavhengige har vært isolert lenge. Her får de 30 nye venner. Å bli møtt med varme og inkludering har stor effekt.

– Jeg kommer ikke til å spille igjen, bekrefter Bas (22) som vi først møter i gruppeterapien.

For ham var spillingen en flukt. I dag har han sin siste dag ved klinikken, snart skal han hylles i en avskjedsseremoni, han er både opprømt og nervøs.

– Jeg kom hit fordi jeg isolerte meg fra familien.

Siden han var tenåring, hadde han ført foreldrene bak lyset for å skjule at han ikke lenger hadde kontroll over spillingen.

– Det var lekende lett å lure dem. Når jeg satt bak PC-en, var det jo bare å bytte tabs og si at jeg gjorde lekser. Ser jeg meg tilbake, er det trist.

Familieterapi

Familieterapi er en viktig del av behandlingen: Midtveis i oppholdet arrangerer klinikken det de kaller en «bonding day», en familiedag der foreldrene kommer til klinikken for å rense luften. Det ble en god opplevelse for Bas. Han gleder seg til å komme ut og pleie relasjonen til familien igjen. Han føler at han har påført foreldrene mye smerte.

Jan Willem Poot mener det er viktig at foreldre er oppmerksomme på to avgjørende komponenter:

– Er det en mulighet for at barnet ditt spiller for å flykte fra den virkelige verden, eller er barnet genetisk disponert for å bli avhengig? Hvis ingen av disse variablene stemmer, bør du ikke være for bekymret, beroliger han.

– Så du mener at dataspillene i seg selv ikke skaper avhengighet?

– Vi vet at spill som Fortnite har skapt stor bekymring blant foreldre. Og de kan forberede seg på flere år med krangling om spilletid, manipulasjon og løgn. Men de fleste unge spillere kommer før eller siden til å slutte med det av seg selv. De finner andre ting som betyr mer.

Fakta: Spiller barnet ditt for mye? Dette er barometeret som ofte brukes for å vite om noen er i faresonen for å bli avhengig. Dersom foreldre opplever følgende symptomer, kan det være lurt å søke mer informasjon eller hjelp: Barnet mister kontrollen, begrep om tid, og klarer ikke å slutte. Får abstinenser, blir sint, rastløs og frustrert når han/hun ikke spiller. Barnet klarer ikke å overholde regler om å slå av spillet/PC-en til gitte tidspunkter, klarer ikke å rive seg løs for å spise middag med familien. Han/hun isolerer seg, slutter med alle andre aktiviteter og omgås ikke lenger venner utenfor nettverdenen. Fornekter at det er et problem. hjelpelinjen.no og snakkomspill.no kan gi hjelp og veiledning.

Men det er viktig, mener Poot, at foreldrene setter grenser. Mange av ungdommene som har kommet hit, er blitt gitt opp av foreldrene, som ikke orker mer krangling.

Bonding day sammen med moren ga Guido nytt håp om at han en dag ikke vil trenge spillingen.

– Jeg vet nå at min mor elsker meg. At å oppdra meg ikke bare har vært en jobb for henne.

Nå håper han hjelpen han får, vil få ham i kontakt med følelsene sine og den virkelige verden igjen.

– Det er den største drømmen ved å komme hit: å få et bedre selvbilde. Jeg vil være i stand til å knytte meg til folk, ha venner som jeg kan snakke med uten å føle at de snakker med meg fordi de synes synd på meg. Jeg ønsker at folk skal like meg for den jeg er.

Youtuberen «Noobwork»: – Jeg har aldri vært avhengig

Christian Breidlid

Men Joachim Haraldsen (27) innrømmer at han som barn kjente på følelsen av ikke å klare å stoppe.

– Jeg har aldri vært avhengig, men da jeg var i 10–12-årsalderen, var jeg veldig giret på å spille, forteller Joachim Haraldsen, kjent for de fleste som Youtuberen «Noobwork».

Hjemme hos familien Haraldsen ble det derfor satt faste tider og rammer for spillingen.

– Men det ble jo mye mas og krangling for å prøve å få utvidet spilletidene, skriver han fra mobilen på hytta i Uvdal. PC-en har han lagt igjen hjemme i Oslo. Det har vært uproblematisk, forteller han.

– Det blir lite spilling om dagen.

For nå går det mest i administrative oppgaver. Joachim Haraldsen har det siste halvåret brukt mye tid på å bygge opp det profesjonelle e-sportlaget N47.

– Hva tenker du om at dataspillavhengighet nå er en diagnose?

– Jeg tror at avhengighet av spill er fullt mulig. Men jeg tror man kan bli avhengig av hva som helst, ta for eksempel telefonen, hvor mange er ikke avhengige av telefonen sin?

– Hva vil du råde foreldre som opplever at barna er i faresonen, til å gjøre?

– Jeg vil råde foreldre til å være til stede og også selv engasjere seg i spillingen. Da får de en bedre forståelse av hva barnet driver med, og det åpner for dialog. Jeg tror også at det kan avverge feilkommunikasjon der barnet føler seg kritisert og ikke forstått. Det er også viktig å prøve å engasjere barnet i andre aktiviteter, noe de kanskje kan møte litt motstand på, men som vil resultere i mestringsfølelse og tilhørighet også andre steder. Ikke bare foran PC-skjermen.

Behandling i Norge: Belønner dataspillavhengige med spilling

– Et mål er å gjøre dataspill til en hobby og ikke selve livet.

Professor Ståle Pallesen ved Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning ved Universitetet i Bergen er sterkt kritisk til at dataspillavhengige skal behandles med mål om totalt avhold.

– Å mene at barn og unge ikke skal spille data igjen, er å utelukke dem fra en viktig kulturell og sosial arena, sier han.

Pallesen kjenner ikke til at 12-trinnstilnærmingen brukes i behandling av dataspillavhengige i Norge. Her til lands finnes det i dag tilbud om generell terapeutisk behandling i alle helseregionene, blant annet ved flere av rusklinikkene. En av de få som har spesialisert seg på dataspillproblematikk, er Blå Kors Borgestadklinikken i Skien.

Behandlingen handler i stor grad om å kartlegge hvilke problemer som ligger bak, forhandle frem avtaler for å minske dataspillingen og trappe opp andre aktiviteter. En fast belønning er viktig, mener psykologispesialist ved Borgestadklinikken, Ingjerd Meen Lorvik.

– Belønningen kan være at ungdommen får spille dataspill etter lekser og andre gjøremål er unnagjort.

Også ved Oslo universitetssykehus ble det testet et behandlingsprogram for dataspillavhengighet i 2017. Flere av pasientene som deltok i prosjektet, var skolevegrere.

– Et behandlingsmål er å gjøre dataspill til en hobby og ikke selve livet ditt, forteller psykologispesialist Gaute Godager, som ledet prosjektet.

I behandlingen sto også bruk av en app som kontrollerte pasientens skjermer, sentralt. Tilgang til nett og spill ble først gitt som et resultat av samarbeid.

Godager anbefaler alle foreldre som er bekymret for at ungene spiller for mye, å laste ned et godt kontrollsoftware som regulerer skjermbruken.

– Slik vil alle advarslene om at «Nå er det bare fem minutter igjen» som ofte ender i krangling, utebli. Så kan foreldrene være den som gir belønning istedenfor å være den som setter grenser og straffer.