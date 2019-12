Tsunamiofrene minnes i Indonesia og Thailand

I Banda Aceh, som ble lagt i ruiner av en 35 meter høy bølge, strømmet tusener av sørgende til massegravene rundt byen.

På et jorde i Aceh Besar-distriktet, der minst 47.000 omkomne ble begravet, kom familier og pårørende for å be, legge blomster og trøste hverandre.

Også ved et minnesmerke for ofrene i Phang Nga i det sørlige Thailand kom hundrevis av mennesker for å overvære buddhistiske, muslimske og kristne minneseremonier.

Bilder av de døde i Thailand var på plass for at familie og andre slektninger kunne be og minnes sine kjære.

Indiahavet rundt

Til sammen mistet minst 230.000 mennesker livet i katastrofen, hvorav 170.000 i Indonesia og 8.000 i Thailand. Dessuten flere titusener på Sri Lanka og i andre land i Indiahavet, noen så langt borte som i Somalia på Afrikas østkyst.

Blant dem som kom for å sørge i Banda Aceh, var Nurhayati, som mistet sin yngste datter.

– Jeg kommer hit hvert år fordi jeg savner henne så, hun var bare 17, hun hadde nettopp begynt å studere, sier den 65 år gamle moren.

– Det er 15 år siden, men hver gang jeg ser havet, selv om det bare er på TV, begynner jeg å skjelve, og det føles som det kommer en ny stor bølge, sier hun videre.

Mange ikke funnet

Selv så mange år etter katastrofen blir nye døde funnet. For et års tid siden ble levningene av flere titall døde funnet i et uferdig boligkompleks i Banda Aceh.

Muhammad Ikramullah var bare 13 da han mistet sine foreldre og yngre søsken. Han tilbrakte resten av ungdomstiden hos forskjellige slektninger og venner av foreldrene til han ble voksen og kunne greie seg selv.

– Jeg er fortsatt traumatisert. Jeg tror aldri jeg kommer til å glemme det som skjedde, sier den nå 28 år gamle mannen.

Levningene av hans familie er aldri funnet, men som de fleste som kommer for å minnes hvert år, kommer han for å be ved massegraven på gressletta, selv om han eller de andre ikke vet om deres kjære er der.

– Jeg vet ikke hvor min mor ble begravet. Men jeg kommer alltid hit fordi jeg føler at hun er nær ved, sier Jony China.

83 nordmenn

I Thailand var det mange utenlandske turister, blant dem 83 nordmenn, blant de rundt 8.000 som døde langs strendene, særlig i Phang Nga-provinsen.

En nordmann var også blant mange tusen som døde på Sri Lanka.

De fleste som døde i Thailand, ble funnet og identifisert, men på gravlunden i Bang Ma Ruan er 394 omkomne som ikke er identifisert, begravet.

Tsunamien i 2004 var den første som er formelt registrert i Thailand, og det regnes som lite sannsynlig at en eventuell ny en får samme dramatiske følger, blant annet fordi det er bygd opp et omfattende varslingssystem.

Men i Indonesia er det hyppige jordskjelv og vulkanutbrudd, ofte med tsunamier som konsekvens. Så sent som i fjor mistet 500 mennesker livet i en tsunami som ble utløst av et vulkanutbrudd og jordskjelv.