Kronprins Haakon: Kongen er i bedring

Kronprinsen benyttet anledningen til å takke for omtanken da han møtte pressen under et besøk hos Flyktninghjelpen.

Kong Harald har det etter forholdene bra, opplyser kronprins Haakon.

– Han var svimmel og uvel, og det var grunnen til at han kom på sykehus i første omgang. Så utreder de ham der, sier kronprins Haakon.

– En tung periode

– Det har vært en tung periode de siste par ukene, men vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre, sa kronprinsen videre.

82-årige kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet onsdag i forrige uke på grunn av svimmelhet. Han ble da sykmeldt i to uker. Kongehuset opplyste at det ikke var funnet alvorlig sykdom.

I mellomtiden er kronprins Haakon regent og dermed midlertidig Norges statsoverhode.

Kongens helsetilstand har foreløpig ikke hatt stor innvirkning på kronprinsens gjøremål.

– Kongens helsetilstand har ikke påvirket mitt program så veldig mye ennå. Det gjør at kongen ikke har mulighet til å ha statsråd, så da er det jeg som har det i stedet. Så litt forandringer blir det underveis, sier kronprins Haakon til NTB.

Kong Harald skulle deltatt på åpningen av Johan Sverdrup-feltet i forrige uke, men avlyste på grunn av påkjenningene den siste tiden. Hans tidligere svigersønn Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember.

Sikkerheten høynet

Sikkerheten rundt kronprinsen er høynet, fordi han er regent, opplyser kommunikasjonsrådgiver Sara Svanemyr ved Det kongelig slott.

Politiets bombegruppe gjennomførte søk etter bomber i pressens kameraer før kronprinsen besøkte Flyktninghjelpen mandag ettermiddag.

Kronprinsen har vært Flyktninghjelpens høye beskytter siden 2017. Mandag fikk han omvisning i den humanitære organisasjonens hovedkontor i Oslo.

– Dette er et viktig besøk i en tid der rekordhøye over 70 millioner mennesker er drevet på flukt fra krig og krise, samtidig som behovet for internasjonal ansvarsdeling for å beskytte flyktninger og krigsofre er større enn noensinne, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Kongefamilien takker også for varme hilsener fra både inn- og utland gjennom julehøytiden.

– En spesiell takk ønsker familien å rette til alle dem som i denne tiden har sendt kondolanser og vist sin medfølelse etter Ari Behns bortgang, skriver Kongehuset.