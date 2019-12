Anti-islamsk politiker planlegger karikaturkonkurranse

– Ytringsfriheten må seire over vold og islamsk fatwa, skriver Wilders på Twitter , samtidig som han oppfordrer alle til å sende inn tegninger av profeten Muhammed.

Førstepremien er 10.000 dollar, som tilsvarer rundt 88.000 norske kroner etter dagens kurs.

Wilders lanserte samme konkurranse i fjor, men avlyste den fordi han mottok drapstrusler, og fordi han var redd for å sette andre mennesker i fare.

– For å unngå at noen blir ofre for islamsk vold, har jeg besluttet at karikaturkonkurransen ikke blir gjennomført, skrev parlamentarikeren i en uttalelse da.

Konkurransen utløste også sinte protester i Pakistan, hvor tusenvis marsjerte mot hovedstaden Islamabad med krav om at regjeringen må kutte de diplomatiske båndene til Nederland.

Ifølge De Telegraaf ble en pakistansk mann forrige måned dømt til ti års fengsel for drapstrusler mot Wilders i forbindelse med forrige års konkurranse. En annen man ble dømt til 27 års fengsel for at han knivstakk to tilfeldige personer i Amsterdam. Han forklarte at han hadde dratt til Nederland i sinne over konkurransen.

Til det nederlandske nyhetsbyrået ANP sier Wilder at han lanserer konkurransen igjen fordi islamistlederen Khadim Hussain Rizv ikke er fengslet, til tross for at han på Twitter truet med å halshogge Wilders etter lanseringen av karakterkonkurransen i fjor, skriver De Standaard.