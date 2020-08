Nestleder i Trondheim Ap: Noe er riv ruskende gærent i Trøndelag Ap

Nestleder Audun Lønmo Knudsrød i Trondheim Ap hyllet varslerne og kritiserte partikulturen i et innlegg under fylkesårsmøtet lørdag.

– Når jenter og unge kvinner i AUF må ha egne møter for å advare hverandre om hvilke menn de må passe seg for på årsmøtene våre, da er det noe riv ruskende gærent. Når de møtene fortsatt er nødvendige, da sier det noe om at kulturen ikke er tatt tak i. Det har ikke skjedd noen ting, sa Knudsrød i et flammende innlegg fra talerstolen under årsmøtet i Trøndelag Ap.

Han sa at han tror folk har fryktet å si ifra om kritikkverdige forhold i partiet.

– Alle har turt å si «maktkamp og mediepress». Ingen har turt å si «vi har et problem», sa Knudsrød.

Han hyllet de unge kvinnene som har stått fram og fortalt om ukultur i Trøndelag Ap de siste dagene.

– Endelig er det noen som tør, og jeg håper flere tør. Og vi må være forberedt på at de sier ifra til noen andre enn oss inntil videre før den tilliten til oss er gjenoppbygd, sa Knudsrød, og fortsatte:

– Gina Berre, Ellen Reitan, Sandra Skillingsås: Dere er mine politiske forbilder.