Ugland-skip bordet av pirater utenfor Benin

Til Dagens Næringsliv opplyser kommunikasjonsdirektør Christine Korme i Norsk Rederiforbund at alle de kidnappede er filippinske statsborgere.

– Vi har tett dialog med rederiet og henviser til deres hjemmeside, sier Korme til NTB.

På sine nettsider melder rederiet at skipet ble bordet av pirater tidlig lørdag morgen mens det lå til anker.

Kontakt med myndigheter

Rederiet er i kontakt med relevante myndigheter, heter det, og det vil holde familiene til mannskapet er informert.

– Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen. Ingen norske borgere er involvert. Saken håndteres av rederiet, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

Rederiet opplyser at skipet var lastet med naturgips. Ifølge Dagens Næringsliv har det vært i området siden 28. oktober. Det kom til kai i byen Cotonou ved 14-tiden lørdag, og da startet politiet etterforskning inkludert avhør av mannskapet.

– Havnemyndighetene i Cotonou beklager å måtte si at det skjedde en pirathandling om morgenen lørdag 2. november, heter det i en uttalelse ifølge nyhetsbyrået AFP.

Angrepet utenfor havna

Ifølge havnemyndighetene ble skipet angrepet nærmere 15 kilometer utenfor innseilingen til havneområdet. De bortførte sjøfolkene er kapteinen og åtte av mannskapet. Den øvrige besetningen meldes å være uskadd.

Rederiet Ugland har hovedkontor i Grimstad, og der er også Bonita registrert. Skipet er 189 meter langt.

Rederiet opplyser at de vil gi oppdateringer når ny bekreftet informasjon er tilgjengelig.

Farlig område

Guineabukta, som strekker seg fra Kamerun til Liberia, har blitt et av verdens farligste havområder.

Angrep på skip og bortføring av sjøfolk for å kreve løsepenger har blitt mer og mer vanlig, særlig langs kysten av Nigeria. Piratene tvinger noen ganger skip til å legge om kursen i flere dager, lenge nok til å forsyne seg av lasten og kreve løsepenger for å sette besetningen fri.

Kapringene skaper store problemer for internasjonal skipsfart i området.

Ugland-rederiet opplyser på sine hjemmesider at de ikke vil gi ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt, av hensyn til mannskapets velvære.

Styreleder i AS Uglands Rederi, Jørgen Lund, sier til Fædrelandsvennen at ytterligere opplysninger vil komme på hjemmesiden fortløpende, og at han ikke ønsker å gi noen kommentar angående situasjonen nå.

Skipet ligger nå til havn i byen Cotonou i Benin. Byen regnes som den økonomiske hovedstaden i det vestafrikanske landet.

Piratvirksomhet pleide å være mer vanlig på Afrikas horn, men en rapport fra One Earth Future tidligere i år pekte på Afrikas oljerike vestkyst som de farligste farvannene for internasjonal skipsfart nå.

Oppdateres.