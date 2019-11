Mann dømt til åtte års fengsel for voldtekt og grov mishandling

Mannen er også dømt til å betale oppreising på 250.000 kroner til den fornærmede kvinnen, skriver Lindesnes Avis.

Som følge av volden kvinnen ble utsatt for, har hun blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse. Volden har også medført fysiske skader som ribbeinsbrister og pneumothorax, punktert lunge, heter det i rettsavgjørelsen fra Kristiansand tingrett.

Kvinnen ble utsatt for grove enkeltstående handlinger, og «de er svært omfattende, de er mange og de har pågått i over bortimot fem år, mer eller mindre regelmessig», skriver retten. Blant annet ble hun utsatt for «massiv vold med mange slag, spark og dunking av hode i vegg». Gjentatte kvelninger har også ført til at fornærmede helt eller delvis har mistet bevisstheten.

De to voldtektene kvinnen ble utsatt for, skjedde kort tid etter at hun ble utsatt for mishandling, oppsummerer domstolen.

Mishandlingen mot kvinnen skjedde i det skjulte, og retten skriver at det er skjerpende at volden skjedde på steder der kvinnen har krav på å være trygg.

Dommen ble avsagt under dissens. Den er ennå ikke rettskraftig, og den kan dermed ankes.