Uværet fører til kansellerte fly flere steder

I Nordland er det en rekke innstilte flyavganger som følge av at lufttrykket er for lavt. Flere steder i landet påvirkes flytrafikken av uværet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Widerøe innstiller flere flygninger i Nordland på grunn av for lavt lufttrykk i Nord-Norge. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

Ved 7-tiden mandag var 15 avganger fra Widerøe innstilt ved Bodø Lufthavn, ifølge Avinors oversikt. Det kan bli flere utover dagen, ifølge Widerøe.

– Det skyldes at lufttrykket i deler av Nord-Norge er for lavt til at de kan ta av. Problemet rammer trafikken fra Trondheim og nordover, opplyser flyselskapet ifølge Avisa Nordland.

En rekke flyplasser i Nordland rammes av lufttrykkproblemet.

I Vestland er det innstillinger eller forsinkelser i Førde, Sandane i Gloppen og Sogndal, ifølge NRK.

Hos SAS er det til sammen 34 innstilte avganger mandag morgen.

– Cirka halvparten av disse skyldes teknikk, den andre halvparten skyldes været, opplyser selskapets pressetalsmann Kristian de Place Gamborg Hansen til Dagbladet.

17 avganger lokalt i Norge er innstilt, 15 av dem skal til eller fra Oslo lufthavn, ifølge Hansen.

Seinere i dag ventes ekstremværet Elsa å slå inn over Agder, Vestland og Møre og Romsdal.

– Vi regner med at trafikken blir påvirket, sier Hansen.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 08:09 Oppdatert: 10. februar 2020 08:33

Flere artikler