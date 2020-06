Myndighetene nekter støttedemonstrasjoner for George Floyd i Oslo, Bergen og Trondheim

Faren for koronasmitte gjør at myndighetene setter foten ned for demonstrasjonene i Oslo, Bergen og Trondheim i forbindelse med George Floyds dødsfall.

Fredag var det etter planen duket for en demonstrasjon utenfor USAs ambassade i Oslo i forbindelse med George Floyds dødsfall. 1 av 2 Tore Meek / NTB scanpix

Over 15.000 personer har varslet at de vil delta i demonstrasjonen utenfor USAs ambassade på Makrellbekken i Oslo fredag.

– Vi har fått beskjed fra kommunen om at uten en dispensasjon fra Helsedirektoratet kan vi ikke samle flere enn 50 på ett sted, sier Rawha Yohaness til Klassekampen.

Hun er styremedlem i African Student Association, som er blant arrangørene av demonstrasjonen. Beskjeden fra myndighetene gjør at arrangementet ikke kan gjennomføres som planlagt.

Alternativ markering

Istedenfor at flere tusen samles utenfor den amerikanske ambassaden, har arrangørene nå gått med på at en gruppe på 50 deltakere marsjerer fra ambassaden til Stortinget. I tillegg lages det en menneskelig kjede med to meters avstand til hverandre.

– Arrangørene African Student Association og organisasjonen ARISE har godtatt å markere på denne måten etter samtaler med smittevernlegen i Oslo og politiet, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

På Facebook skriver arrangørene at de velger 50 personer som representerer partnere og miljøet deres til å utgjøre hoveddemonstrasjonen.

– Resten vil da lage en menneskelig kjede rundt om i sentrum, med to meters avstand til hverandre. Vi vil legge ut møtepunkter og sjekkpunkter for de av oss som vil forme en kjede for å vise vår solidaritet og få stemmene våre hørt, skriver African Student Association.

Det understrekes at det er viktig at de som vil delta, melder seg på for å få møtepunkter, samt at store ansamlinger med folk unngås.

Bergenspolitiet støtter demonstrasjon

Arrangørene bak demonstrasjonene i Bergen og Trondheim har også fått beskjed fra henholdsvis kommunen og politiet om at forsamlinger på over 50 personer vil anses som brudd på smittevernreglene.

Opprinnelig skulle 5.000 personer møtes på Festplassen i Bergen fredag. Politiet fremhever at de likevel ikke kommer til å stanse en demonstrasjon så lenge smittevernreglene overholdes.

– Vi har ingen plan om å sette foten ned. Organisasjons- og ytringsfriheten står sterkt, og vi støtter budskapet demonstrasjonen står for fullt ut, sier Morten Ørn, leder for politiet i Stor-Bergen, til NTB.

Demonstrasjonen i Trondheim er allerede utsatt til 15. juni.

Stort oppmøte i Sverige

Dødsfallet til afroamerikaneren George Floyd har skapt kraftige reaksjoner over hele verden. 46-åringen døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot nakken i flere minutter under en pågripelse.

Onsdag kveld samlet flere tusen demonstranter seg på Sergels torg i Stockholm. Den svenske smittevernekspert Björn Olsen har vært meget kritisk til tillatelsen som ble gitt på forhånd.

– Det er som å si «fuck you» til alle som jobber med å få bukt med smittespredningen. Det er viktig å demonstrere, men vi er i en unik situasjon, og vi snakker om et biologisk unntak. Vi er midt i en pandemi, og dette kommer til å få konsekvenser, sa professoren i infeksjonssykdommer til Aftonbladet.