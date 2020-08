FHI: Smittesporingsarbeidet etter Hurtigruten-utbruddet er krevende

Det jobbes intenst med smittesporing etter at flere er bekreftet koronasmittet etter to seilaser med Hurtigrute-skipet Roald Amundsen.

Hurtigruteskipet Roald Amundsen mens det fortsatt lå til kai i Tromsø. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Det er uheldig at passasjerene har reist av gårde. Det gjelder både reisen videre hjem, men også hva som har skjedd i perioden etter at de har kommet hjem og så satt i karantene, sier Siri Helene Hauge, som er overlege ved Folkehelseinstituttet til Nordlys.

Hun forteller at det er et veldig omfattende smittesporingsarbeid, og at det vil gå flere uker før man kan ser konsekvensene av koronautbruddet på Hurtigruten.

– Det er også folk som har vært på seilasen som er utenlandske statsborgere. Her jobber vi også med varsling til utlandet, sier hun.

I alt 40 personer, fire passasjerer og 36 mannskaper, hadde søndag fått påvist koronasmitte etter to seilaser med Roald Amundsen. Fortsatt venter mange av de i alt 386 passasjerene på sine prøvesvar.