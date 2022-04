Skup-prisen er den gjeveste hederen som norske gravejournalister kan få.

Aftenpostens første artikler handlet om at daværende statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting fra gutterommet hjemme hos foreldrene før i november 2020. Det til tross for at han eide halvparten av en tomannsbolig en drøy halvtime fra Oslo.

Dette er Aftenposten-journalistene som har arbeidet med pendlerboligsakene: Nina Selbo Torset, Vegard Venli, Sigrid Gausen, Henning Carr Ekroll, Åshild Langved og Robert Gjerde.

Den første artikkelen fra 5. september 2021 ble fulgt opp av flere, både i Aftenposten og andre medier. Flere andre ledende politikere og deres pendlerboliger ble omtalt.

Artiklene har over lang tid avslørt hvordan flere stortingspolitikere har fått gratis pendlerbolig, uten å ha rett til det eller i strid med ordningens intensjon.

Sakene om pendlerboligene rammet norsk politikk hardt. I en undersøkelse svarte hele 65 prosent at de har svekket tillit til norske politikere etter skandalene.

Dette var Aftenposten kandidater til årets Skup-pris:

Tidligere på kvelden vant Aftenpostens journalist Helen Skjeggestad og hennes russiske kolleger, journalist Tatjana Solojova og fotograf Polina Jedakona, årets Internasjonal Reporter-pris for reportasjen «Et russisk liv» i A-magasinet.

Reportasjen forteller historien til en russisk familie gjennom tre tiår, og ble publisert i A-magasinet i desember 2021.

– Historien om familien Trukhin gir et sjeldent innblikk i vanlige russeres gleder og bekymringer, og i deres kamp for en anstendig jobb og tilstrekkelige helsetjenester. Kildene forteller åpent om møter med mafiaen og styrtrike russere, og om familiens plass i et stadig mer autoritært Russland, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Skjeggestad er tidligere Russland-korrespondent for Aftenposten.

I tillegg til hovedprisen, var det to reportasjer som fikk hederlig omtale. Den første var reportasjen «Mysteriet Mihriay», laget av NRKs Asia-korrespondent Kjersti Strømmen og NRKs videofotograf Fang Yongbin.

Den andre reportasjen som fikk hederlig omtale var NRK-reportasjen «Her stopper Taliban vitnemålsutdelingen for kvinnelige lærerstudenter», av NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal og fotograf Amanullah Azimi.