– Vi får bistand fra Forsvaret med å transportere de omkomne med helikopter til Bodø, opplyste politiets innsatsleder Kristian Vikran Karlsen søndag ettermiddag.

De omkomne ble hentet ut med helikopter ved 18-tiden fra det vanskelig tilgjengelige ulykkesområdet i Gråtådalen i Beiarn.

Karlsen sier det har vært et krevende arbeid for mannskapene, men at det var en prioritert oppgave å få hentet ut de omkomne.

Arbeidet på stedet avsluttes nå for kvelden, opplyser Karlsen.

Han sier det har kommet signaler om at amerikanerne skal ta over etterforskningen av havaristedet, men at det inntil videre er norsk politi som leder arbeidet til dette er avgjort.

Politiet skal også få avklart om soldatene skal obduseres i Norge eller fraktes rett til USA.