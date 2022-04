Russiske soldater bare var minutter fra å finne president Volodymyr Zelenskyj, kona og de to barna de første timene etter invasjonen av Ukraina, forteller han.

I et intervju med det amerikanske nyhetsmagasinet Time medgir Ukrainas 44 år gamle president at krigen har gjort ham eldre, men han sier også at han er fast besluttet på å lede landet gjennom krigen.

– Jeg er blitt eldre av all denne visdommen som jeg aldri ønsket meg. Det er visdom om alle som er døde og om de russiske soldatenes tortur, sier han til reporteren Simon Shuster, som har tilbrakt rundt to uker sammen med den ukrainske presidenten og hans stab i Kyiv.

– Den slags visdom har jeg aldri hatt noe mål om å tilegne meg, sier han

Lange netter

Det er verst om nettene, forteller Zelenskyj. Ofte ligger han inne på kontoret sitt og går gjennom hva som har skjedd i løpet av dagen før han sovner.

– Jeg ser hvordan dagen har gått. Men jeg ser på oversikten flere ganger og føler at noe er feil.

Det er ikke frykt som gjør at han sliter med å lukke øynene.

– Det er samvittigheten min som forstyrrer meg, sier han.

Zelenskyj frykter at omverdenen skal gå lei av krigen i Ukraina.

– Folk ser denne krigen på Instagram, i sosiale medier. Når de blir lei, scroller de bare alt bort. Det er menneskets natur. Skrekk får oss til å lukke øynene. Det er mye blod. Det er mye følelser, sier han.

Skuespiller

Nærmest daglig holder den ukrainske presidenten flammende videotaler til andre lands nasjonalforsamlinger eller sine egne, og en av de nærmeste rådgiverne hans medgir at det ofte er skuespilleren som snakker.

– Noen ganger sklir han inn i rollen og snakker som en skuespiller som spiller president, og jeg tror ikke at det hjelper oss, sier etterretningsveteranen Oleksij Arestovytsj, som selv har en fortid som skuespiller.

Det er først når Zelenskyj er utslitt, at masken faller, mener han.

– Når han er sliten, kan han ikke lenger spille. Da kan han bare snakke rett fra levra. Det er når han er seg selv at han gjør sterkest inntrykk og viser seg som en mann med integritet og medmenneskelighet, sier han.