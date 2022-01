Den økende nasjonale smittetrenden gir jevnt over ikke økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester, skriver Helsedirektoratet i sin ukesrapport.

De opplyser at 159 kommuner har utfordrende tilgang på personell/kritisk kompetanse, noe som betyr at kapasiteten er betydelig belastet. 174 kommuner har god tilgang.

– Kommunenes vurdering av risiko for at smitten skal overbelaste kapasiteten i helsetjenesten er stabil. To vurderer den som høy, dette er Oslo og Nordre Follo, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

At 159 kommuner har utfordrende tilgang, er det laveste siden uke 49 i fjor. Både i fastlegetjenesten og institusjoner og hjemmetjenester har andelen som melder om utfordrende eller kritisk kapasitet, sunket siden de nådde en topp i uke 51.

Videre opplyser direktoratet at det var 52 kommuner som tester regelmessig i barnehagen, 88 som tester jevnlig i Barneskolen, 82 som tester regelmessig i ungdomsskolen og 45 kommuner som tester videregåendeelever regelmessig.

Koronapasienter utgjorde 19. januar 2,5 prosent av alle pasienter innlagt på somatiske døgnopphold i Norge. De utgjorde 29,6 prosent av alle pasienter innlagt på intensiv.