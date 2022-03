Vestlige sanksjoner mot Russland har ført til at rubelen har stupt. Konsekvensen for den vanlige russer blir høyere priser og vanskeligere kår.

Russere som frykter at sanksjonene kan ramme økonomien hardt, har strømmet til banker og minibanker i flere dager for å ta ut penger. I sosiale medier har det vært meldt om lange køer og minibanker som går tomme.

Transportmyndighetene i Moskva måtte i helgen gå ut med en advarsel til byens innbyggere om at man kunne få problemer med betalingssystemene for metro, buss og trikk.

Rubelen stupte

Den russiske valutaen stupte umiddelbart med cirka 30 prosent mot amerikanske dollar i begynnelsen av uka, et historisk lavt nivå.

Det skjedde etter at land i Vesten besluttet å blokkere flere russiske banker fra det internasjonale betalingssystemet Swift. EUs Swift-sanksjoner mot sju russiske banker trådte i kraft onsdag denne uka.

Vestens mål er å begrense Russlands bruk av sine store valutareserver.

Hevet styringsrenta

Russlands sentralbank gikk raskt inn for å prøve å stanse valutafallet. Banken hevet mandag styringsrenten kraftig fra 8, 5 prosent til 20 prosent i et desperat forsøk på å styrke valutaen og dempe folks panikk. Moskva-børsen holdt stengt. Hovedindeksen der har siden nyttår falt med over 40 prosent.

Sentralbanken har også innført andre tiltak for å hjelpe bankene med å takle krisen. Den har blant annet tilført mer penger til finanssystemet og lettet på restriksjonene for bankvirksomhet.

Tiltakene er imidlertid problematiske. Det blir blant annet dyrere for bedrifter å få lån, og veksten kan bli sterkt svekket.

Fall i levestandard

Økonomer og analytikere mener at en kraftig devaluering av rubelen vil føre til et merkbart fall i levestandarden for den jevne russer.

Russland er fortsatt avhengig av en mengde importerte varer, og prisene for disse varene vil sannsynligvis skyte i været.

Russiske fabrikker vil få problemer med forsyninger, og flere fabrikker kan komme til å måtte stenge. Lavere etterspørsel kan også føre til at fabrikker må stanse produksjonen.

– Sanksjonene vil få konsekvenser for den russiske økonomien veldig raskt, mener David Felman, professor i økonomi ved College of William and Mary i Virginia.

– Alt som er importert, vil bli dyrere. For å unngå prisstigning trengs det eventuelt kraftig subsidiering fra myndighetenes side, sier han.

Kan gi hyperinflasjon

Den russiske regjeringen vil måtte gripe inn for å støtte utsatte industrier, banker og andre økonomiske sektorer, men uten tilgang til harde valutaer som amerikanske dollar og euro, vil de måtte trykke flere rubler. Det er et tiltak som raskt kan utvikle seg til hyperinflasjon, mener økonomer.

Den russiske rubelen har opplevd kriser tidligere også. Valutaen mistet mye av sin verdi på begynnelsen av 1990-tallet – da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Krisen den gang førte til inflasjon og fallende verdi av rubelen.

Det skjedde et nytt fall etter finanskrisen i 1998. Den gang tapte mange av kundene sparepengene sine. Deretter fulgte ny krise i 2014 da Russland tok Krim-halvøya i Ukraina. Fallende oljepriser og sanksjoner ble konsekvensen.

Russiske myndigheter prøver både å berolige sine innbyggere og avfeie Vestens sanksjoner.

– Den russiske økonomien lider, men vil holde seg på beina, uttalte Kremls talsmann Dmitrij Peskov onsdag.

– Det finnes en viss sikkerhetsmargin, det finnes potensial, det er planer og det jobbes med løsninger, sa Peskov i en videokonferanse med utenlandske journalister onsdag ifølge CNN.

Men den vanlige russer må nok uansett ruste seg for dårligere tider.