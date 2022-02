– Etter at det ble gjennomført rettsmekling, er partene nå enige om å forlike saken. Forsvarsdepartementet er tilfreds med at saken nå er avsluttet med et godt resultat for staten, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding mandag formiddag.

Departementet ønsker ikke å kommentere saken utover dette, får NTB opplyst av pressevakten.

Det var natt til fredag 8. november i 2018 at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. Fregatten ble totalskadd i kollisjonen, og bare fem dager senere saksøkte staten rederiet Twitt Navigation Limited, som eier Sola TS.

Senere gikk Twitt Navigation til motsøksmål mot staten. Etter flere utsettelser, skulle saken ha startet i Hordaland tingrett 28. februar.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig skulle representere Twitt Navigation i rettssaken.

Til NRK bekrefter de at det nå i stedet ble forlik.

– Utover det har vi ingen kommentar, sier advokat Øyvind Grøneng.

Staten saksøkte i 2019 også DNV, som godkjente fregatten, fordi de mente at selskapet burde oppdaget en svakhet med propellakslingene på skipet, der vann fosset inn etter kollisjonen. Dette søksmålet ble trukket i mai i fjor.

Etter forliset ble det besluttet at Helge Ingstad skulle hogges opp og bli skrapmetall.