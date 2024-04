Det er første gang tar Dyreparken i bruk løveområdet og publikumsplassen som normalt brukes til løvepresentasjoner, som teaterscene, ifølge pressemeldingen. Forestillingen heter da også «Knutsen & Ludvigsen – hos løvene».

Det er «Side om side»- og «Dummedag»-kjente Charlotte Frogner som skal ha regi på forestillingen, melder Dyreparken.

– Vi er veldig glad for å ha fått Charlotte om bord. Hun er superflink, men også supermorsom og rar. Akkurat slik en regissør på Knutsen og Ludvigsen skal være, sier teatersjef Jostein Kirkeby-Garstad.

Forestillingen har premiere 15. juli og skal spilles over ti dager med kapasitet på drøyt 7000 publikummere.

– Å gi seg i kast med de to figurene Knutsen og Ludvigsen er en oppgave jeg ser veldig fram til. Det er alltid med en viss ærefrykt man gyver løs på et så velkjent univers som så mange har et forhold til. Men jeg synes det er veldig gøy å få lov til å dykke ned i det absurde universet og leke videre med velkjente sanger og figurer, sier Charlotte Frogner i en uttalelse.

Regidebuten gjorde hun med «Marjas jord» på Det Norske Teatret i 2022, der hun også satte opp» Hans og Grethe» i fjor.