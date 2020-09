Taxisjåfør tiltalt for uaktsomt drap etter at eldre mann ble påkjørt i fotgjengerfelt

En taxisjåfør i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter at en 89 år gammel mann ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Kristiansand i desember i fjor.

Det var i fotgjengerfeltet ved Bunnpris ulykken skjedde. Foto: Arkivfoto/Torbjørn Witzøe

KRISTIANSAND: Det var like etter klokken 12 den 18. desember i fjor at 89-åringen ble påkjørt av en taxi.

89-åringen var i ferd med å krysse et fotgjengerfelt på riksvei 9, like ved Bunnpris-butikken på Strai i Kristiansand, da han ble påkjørt. Mannen ble sendt til sykehus med livstruende skader etter påkjørselen.

Døde av skadene

Det er 60-sone på strekningen der ulykka skjedde. Riksveien var stengt i fem og en halv time mens krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjorde undersøkelser.

89-åringen døde dagen etter av de omfattende skadene han pådro seg.

Skal ha holdt høy fart

Nå er det tatt ut tiltale mot taxisjåføren. Mannen i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter påkjørselen.

Ifølge tiltalen holdt taxien for høy fart, og sjåføren så ikke mannen som var i ferd med å krysse fotgjengerfeltet.

Saken kommer opp i Kristiansand tingrett 18. november.

Beboere på Strai har i flere år etterlyst bedre sikkerhet for myke trafikanter som krysser riksvei 9. Etter ulykka uttalte Statens vegvesen at de vil vurdere fartsgrensen på strekningen på nytt.

En mann ble påkjørt av en maxitaxi i et fotgjengerfelt på Strai i desember i fjor. Foto: Arkivfoto/Torbjørn Witzøe