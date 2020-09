Erna Solberg skuffet over USAs nei til internasjonalt vaksinesamarbeid

Nylig besluttet USA å ikke slutte seg til det WHO-ledede Covax-samarbeidet for å utvikle og distribuere en vaksine mot koronaviruset. Det skuffer Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg er skuffet over at USA ikke blir del av Covax-samarbeidet. Her fra møtet med USAs president Donald Trump i Det hvite hus i januar 2018. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Ja, jeg skulle ønske at USA hadde deltatt i det internasjonale arbeidet knyttet til vaksineutvikling og til finansiering til fattige land, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

I forrige uke ble det klart at USA ikke ble med på samarbeidet. Det hvite hus sa det til dels er fordi Verdens helseorganisasjon (WHO), som de mener er korrupt og påvirket av Kina, er involvert.

Covax ledes av WHO sammen med vaksinealliansene Cepi og Gavi. Samarbeidet skal sørge for at alle land skal få vaksinedoser samtidig, så de kan deles ut til de hardest rammede befolkningsgruppene.

– Så registrerer jo jeg at selv om USA ikke deltar i Covax, så gir de finansielle støtte til flere av implementeringspartnerne, for eksempel Gavi. Så jeg oppfatter jo at USA fortsatt deltar, men fordi de ikke ønsker å delta i Verdens helseorganisasjon sine tiltak, så svekker de litt det, sier Solberg.

Mer enn 170 land er i samtaler om deltakelse i programmet. Blant dem som støtter det, er flere av USAs historiske allierte, blant annet Japan, Tyskland og EU-kommisjonen. Også Norge har sluttet seg til.