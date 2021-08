Mann pågrepet etter knivstikking i Oslo

Oslo-politiet ble varslet om hendelsen av AMK-sentralen.

Meldingen om knivstikkingen kom like etter klokka 23 mandag kveld. Snaut to timer senere kom meldingen om at en mann var pågrepet i en leilighet i nærheten av åstedet.

Kvinnen, som ikke betegnes som livstruende skadd, er ikke kjent av politiet fra før, forteller innsatsleder Brian Skotnes til NTB.

– Mannen er brakt inn av politiet, og han er noe, men ikke veldig godt kjent av oss. Det er ingen relasjon mellom ham og kvinnen, etter det vi vet per nå, og angrepet kan sies å framstå som noe uprovosert, forteller han.