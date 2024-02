Abolade hadde tatt i bruk alle sosiale medier for å bygge opp til slippet av debutplaten «Alle hater Chris» fredag: Instagram, Snapchat, Facebook, Jodel og Tiktok.

Men en drøy uke før albumet skulle slippes, skjedde det mye omtalte bruddet mellom Tiktok og Universal Music, som fikk ringvirkninger verden over. Den kinesiske appen fikk ikke lenger tilgang til plateselskapets musikk.

– Det var veldig kjipt og dumt at det skjedde rett før albumslipp, på en tid der jeg hadde mange visninger på Tiktok. Over natten ble all musikken min tatt ned derfra. Da følte jeg at jeg ikke eide den.

Bygget hel verden

Abolades team kastet seg rundt og fikk laget annet Tiktok-innhold uten musikk, og kjørte på med de andre plattformene for å fortsette å fortelle historien om det forestående bryllupet.

For i markedsføringen av Abolades album handler det om forberedelsene til et bryllup, noe han har bygget en hel verden rundt i sosiale medier.

Fansen har kunnet følge ham på frieri, på et rått utdrikningslag i Amsterdam i selskap med Roc Boyz, og stående med forloveren i et stilfullt selskapslokale.

– For meg er det å gifte seg, å bli gift, som en metafor på det å bli med inn i min verden med både lys og mørke. Forelskelse, tårer … og svik. Det har føltes helt ekte, sier Abolade med referanse til frieriet, der en venninne ble med på iscenesettelsen, mens restaurantgjestene rundt trodde det var på alvor.

Som teater

Det trodde mange av fansen også da Abolade la ut «frieriet» for et år siden. Noen trodde det var på ekte, andre luktet lunten litt.

– Noen ble sinte, som da vi la ut filmen fra Amsterdam med all festingen. «Hvem vil gifte seg med det svinet», leste han i kommentarfeltet. Det ble lagt ut rykter på Jodel, om at Abolade hadde blitt sett mens han holdt hender med den og den.

– Er det å lure dem som følger deg?

– Nei, sier Abolade kontant.

– Det er som teater. Det verste for mennesker er usikkerhet. Det gjorde at de fulgte med på meg, hvem jeg var i låtene.

Emosjonell reise

Chris Abolade lager musikk «for å få utløp for ting jeg har i hodet», sier han. Mens han slapp singler var albumdrømmen hele tiden til stede. Underveis utviklet det seg et tema.

– Min emosjonelle reise. Mine ord og min vinkling på sorg, angst, det å være nyforelsket, festing. Det er digg å synge om det, da prosesserer jeg det. Jeg føler jeg kan si alt. Jeg har brutt en barriere med å være sårbar. Nå kan jeg snakke mer åpent, det går fint for meg å dele og snakke om ting. Om det hjelper? Det vet jeg først når jeg blir eldre, smiler han skrått.

Finne ny retning

Debutalbumet – som gjestes av Vinni, Makosir, Amara, Hillari, Arif og Roc Boyz – blir etter hans eget utsagn startskuddet for en ny karriere for Abolade. Som ble signert av et annet stort plateselskap allerede før han hadde laget sin første musikk.

– Jeg slapp to låter og så spilte jeg på VG-lista. Jeg var ikke helt klar, så for tre-fire år siden fikk jeg en knekk, sier 30-åringen.

– Jeg måtte finne en retning, finne én ting jeg skulle konsentrere meg om å gjøre bra. Det fant jeg for halvannet år siden.

Ut på tur

Nå skal han lære seg alle tekstene til sangene på albumet. Med linjer som «har du hørt om noe som varer for evig, ikke jeg, så jeg lever så vilt jeg kan» og «det var noen som sa til meg / du må føle kjærlighet i deg før du kan elske noen andre».

For Chris Abolade skal ut på turné. Starten går på Rockefeller 29. februar, via Grimstad, Kristiansand, Tromsø, Finnsnes og Bergen før han avrunder i Stavanger 23. mars.

Han gleder seg til å møte publikum.

– Det blir gøy å se ansiktene og reaksjonene deres. Høre om de har noen spørsmål om dette at jeg har «løyet» for dem i et år eller ikke.