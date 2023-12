– Det er en av våre medarbeidere, men akkurat nå ønsker jeg ikke si mer om det, sier Warborn.

Belgisk politi sier til avisen Le Soir at det ikke skal være snakk om en terrorhandling.

Også den svenske EU-politikeren Tomas Tobé sier at en av deres medarbeidere er blant ofrene.

– En av våre medarbeidere er blitt skadd i en skyteepisode i Brussel. Fryktelig. Personen det er snakk om, får behandling akkurat nå, tilstanden regnes ikke som kritisk, skriver Tobé på X/Twitter.

Tilstanden er kritisk for en av de sårede. Gjerningspersonene hadde forlatt stedet da politiet ankom i 19.30-tiden.

Skuddene ble avfyrt i en travel handlegate i sentrum, like i nærheten av populære Le Hotel. Politiet tror at skyteepisoden er gjengrelatert, noe ordfører Christos Doulkeridis også hevder, ifølge The Brussels Times.

I oktober ble to svensker drept i et skyteangrep i Brussel. Ytterligere én svenske ble såret.