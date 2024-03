NTB har spurt opplæringsdirektørene i alle fylkene om hvorvidt de vurderer flytting av russetiden til etter eksamen, slik kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har foreslått.

Møre og Romsdal:

– Tidspunkt for feiringen er ikke noe skoleeier kan regulere men vår oppfordring er at den legges til etter eksamen, sier kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vestland:

– Russerådet har diskutert flytting av feiringen til etter eksamen. Det er positiv holdning til en slik endring. Ressursgruppen vil foreslå flytting av feiringen for neste skoleår​, opplyser avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylke, Bjørn Lyngedal.

Trøndelag:

– Russefeiringen i Trøndelag har sin kjernetid i maidagene. Vi har et ønske om å utsette russetiden til etter eksamen og samarbeider nasjonalt for å få dette til, opplyser direktør for utdanning Vegard Iversen i Trøndelag fylke.

Oslo:

– Dette er noe både skoleledelsen og elever ønsker og vi ser nå på hvordan dette kan løses i Oslo, sier direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten.

Østfold:

– FKU (Fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning) har nedsatt en arbeidsgruppe med et mandat om å formulere en strategi og handlingsplan for å få til en endret avgangsfeiring i videregående skole fra 2026. Østfold fylkeskommune deltar i dette arbeidet, sier avdelingsdirektør Brynjard Rønningen for opplæring og kompetanse.

Vestfold:

– Det er ønskelig at russetiden flyttes til etter eksamen, og her mener vi at de kommersielle aktørene har en viktig rolle. Skolene kan ikke regulere det som skjer utenfor skoletiden, og nasjonale myndigheter bør sørge for en sterkere lovregulering av de kommersielle aktørene, sier direktør for opplæring og tannhelse Liv Marit Hansen i Vestfold fylkeskommune.

Buskerud:

– Det nasjonale fylkesdirektørkollegiet for utdanning og kompetanse har tatt initiativ til et arbeid for å lage en bedre og mer inkluderende avgangsmarkering. I dette ligger det også vurderinger av tidspunkt for feiringen, sier fylkesdirektør for opplæring og kompetanse Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune.

Akershus:

– Når avgangsmarkeringen gjennomføres, er noe vi også vil se på. Det er flere faktorer som skal tas hensyn til ved en flytting av feiringen, ikke minst at elevene selv må ønske å tilpasse sin feiring – da skal vi støtte det vi kan!, skriver fylkesråd for opplæring og kompetanse i Akershus, Lise Hagen Rebbestad.

Innlandet:

– Det nasjonale arbeidsutvalget har nylig avholdt et tverrfaglig samarbeidsmøte hvor også Kari Nessa Nordtun var til stede. Det jobbes med alternative løsninger for når russefeiringen skal avholdes. Årets russefeiring blir ikke berørt av dette, sier konstituert kompetanse- og tannhelsesjef Ane Tonette Lognseth i Innlandet fylkeskommune.

Nordland:

– I påvente av det nasjonale arbeidet skal det legges til rette for at de videregående skolene i Nordland som ønsker det, kan flytte russetiden våren 2025, opplyser fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Geir Hareide Hansen.

Telemark:

– Vi ønsker regulering velkommen, og ser gjerne at «noen» kan bestemme at russetiden skal begynne etter eksamen. Det blir spennende å følge den saken, sier fylkessjef Helge Galdal for utdanning, folkehelse og tannhelse i Telemark fylkeskommune.

Troms:

– I Troms gjennomføres russefeiring som normalt på våren, med unntak i Tromsø hvor russefeiring starter 1. juni. Denne senere oppstarten har elevene i Tromsø gode erfaringer med, og Tromsø blir ofte trukket positivt fram nasjonalt når senere oppstart av russefeiring diskutere, skriver Øyvind Hermann Endresen i fylkeskommunen til NTB.

Rogaland:

– Rogaland fylkeskommune tok i 2022 initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk med representanter fra alle landets fylkeskommuner. Her møtes rådgivere, ombud og andre som arbeider både med inkluderende tiltak for årets kull og endring av feiringen. Fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning (FKU) vedtok et mandat for nettverket i juni 2023 der arbeidsgruppen bes om å arbeide fram en strategi og handlingsplan for en endret avgangsfeiring i 2026, opplyser rådgiver Hilde Blesvik i opplæringsavdelingen.

Agder:

– Det pågår et stort arbeid nasjonalt, og vi i Agder deltar i dette, opplyser rådgiver for opplæring og karriereveiledning Cecilie Neset Gjære i Agder fylkeskommune.

Finnmark:

– Noen skoler ønsker at det er slik det er nå, men ser utfordringen med gjennomføring av eksamen, samt værforhold. Da det ble lagt fram for rektorene og russepresidentene hva som er bakgrunnen for endringene, ble de mer bevisst på hvordan både ekskludering og press påvirker ungdom, og at russefeiringen faktisk er en skolesak og ikke noe som skjer på fritiden, sier rådgiver Lille Beathe Johansen i skoleseksjonen.