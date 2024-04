– Han begjærer seg løslatt og erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Joakim Boye til VG.

Siktede møtte lørdag i Agder tingrett i Kristiansand tinghus hvor politiets begjæring om varetektsfengsling skulle behandles, og ba om å bli løslatt.

Politiet ba om fire ukers varetekt med fulle restriksjoner og at rettsmøtet gikk bak lukkede dører, ifølge politiadvokat Vanja Bruvoll. Hun begrunner behovet for fengsling med faren for at bevis skal bli ødelagt hvis siktede får gå fri.

– Etterforskningen i saken fram til i dag på ettermiddagen har styrket mistankegrunnlaget mot den siktede. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gå i detaljer om hva som gjør at mistankegrunnlaget er styrket, sa Bruvoll på en pressekonferanse fredag.

Siktede har så langt ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Han ble pågrepet torsdag, to dager etter drapet, og er siktet for forsettlig drap på 35 år gamle Miriam Daniela Ayres Cea i Arendal tirsdag formiddag. Hun var på jobb i et apotek i byen og ble drept utenfor arbeidsplassen.

Til nå i etterforskningen har ikke politiet funnet noen relasjoner mellom siktede og avdøde. Hun kan derfor ha vært et tilfeldig offer.