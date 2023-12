En gjennomgang NTB har gjort av politiets meldinger på X, tidligere Twitter fra klokken 23 andre juledag til klokken 4.30 onsdag morgen viser at minst 29 personer har blitt bortvist fra de ulike politidistriktene.

I tillegg er det en rekke personer som har havnet i arresten etter å ha utøvd vold.

Sparket politiet

– Fram til midnatt var det forholdsvis rolig, men etter det tok det seg litt opp, spesielt på Voss.

Det sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt. Der måtte politiet takle flere ulike forhold, inkludert en mann som sparket en polititjenesteperson da de ønsket å ta en blodprøve av vedkommende.

– Han var mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Nå havner mannen i drukkenskapsarresten i Bergen, sier Knappen.

I byen mellom de sju fjell beskriver hun stemningen som rolig.

– Vi var forberedt på en travel vakt, men der har ting fint for seg.

Kasting av snøballer og ølglass

I Molde ble en mann anmeldt etter å ha kastet flere snøballer på en politibil.

– Hvor mange ganger det er snakk om vet jeg ikke, men det var gjentatte ganger, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Ifølge operasjonslederen ble det ingen skader på politibilen.

Verre gikk det da for en person som fikk et ølglass i ansiktet på et utested i Gjøvik. Personen måtte til legevakta med kutt, mens glasskasteren ble anmeldt og sendt hjem fra byen.

– Som forventet

På Sørlandet har det vært flere bortvisninger, noe operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder-politiet var forberedt på.

– Det var som forventet. Andre juledag har blitt en utelivsdag og det har vært mye folk på byen. Jeg er ikke overrasket, sier han.

Operasjonsleder Einride Hals har holdt oversikten over politiets arbeid i Finnmark. Heller ikke han er overrasket over at mange har drukket så mye at de til slutt må bortvises av ulike grunner.

– Vi skulle helst vært foruten, men nå er det jo en gang slik at man reagerer individuelt på alkoholen. For mange som har drukket er det ikke store tingene som skal til før man blir litt ekstra sint, sier Hals.