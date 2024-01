Det er den 65 år gamle faren til de to kvinnene som er siktet for å ha drept sine to døtre og et barnebarn i Nes på Romerike tirsdag sist uke.

Han ringte selv til politiet og fortalte om hva han hadde gjort. Samtidig sa han at han ville ta sitt eget liv. Politiet mistet kontakten med ham mens de hadde ham på tråden.

Fant fire personer og en hund skutt

Da politiet og nødetatenene kort tid etter samtalen tok seg inn i boligen, var det røykfullt. På innsiden fant de fire personer døde. Det var de to kvinnene, spedbarnet og den siktede mannen. Alle var skutt.

I tillegg fant politiet en død hund. Også denne var skutt.

Det brant på flere steder i huset. Politiet tror 65-åringen selv tente på.

Tre personer er registrert på adressen. Det er den siktede 65-åringen, hans samboer, som også er mor til de to kvinnene, og den yngste datteren Victoria.

Den eldste datteren var på besøk i barndomshjemmet med datteren Emily denne dagen. Moren til de to kvinnene var ikke i huset da drapene skjedde.

Sykepleier og politi

Victoria Nordli Korslund (24) var utdannet sykepleier. Hun var aktiv i det lokale hundesportmiljøet, hvor hun trente agility med hunden sin. Det er ikke bekreftet at det er denne hunden som ble funnet drept.

Ifølge VG bodde hun i sin egen del av boligen.

Katrine Nordli Korslund (30) bodde også i Nes kommune, et lite stykke unna familien. Hun jobbet i politiet og var ansatt i Øst politidistrikt. Ifølge lokalavisen Raumnes hadde hun base på Årnes og jobbet blant annet med tyverier, narkotika og ungdomskriminalitet.

Politiet i Øst overlot derfor raskt etterforskningen av saken til Oslo politidistrikt.

Vil unngå spekulasjoner

65-åringen som er siktet i saken, var ansatt i et selskap på Oslo lufthavn. Han hadde delvis pensjonert seg fra jobben etter nyttår.

Han var en ivrig jeger på fritiden og hadde flere våpen i huset. Han har tidligere drevet med pelsdyroppdrett.

Politiet har tidligere sagt at de har en formening om hva som har skjedd i boligen. Men de har ikke villet si noe om hva som kan ha vært motivet for drapene.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo har tidligere sagt at politiet har kartlagt mannens bakgrunn og helsehistorikk for å se om noe der kan være med å forklare handlingene. Men politiet har foreløpig ikke villet gå ut med mer informasjon av hensyn til de pårørende.

Politiet skriver i meldingen onsdag at de pårørende ber om mest mulig ro rundt saken, og og oppfordrer til å være forsiktige med spekulasjoner.