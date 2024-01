Artistundersøkelsen, som er den første siden 2015, vil gi svar på en rekke spørsmål rundt livet som utøver av populærmusikk.

– Endelig kan vi få vite mer om hva artistene faktisk sitter igjen med når alle musikere, lydteknikere og turnébusser er betalt. Vi mistenker at dette er veldig mye mindre enn mange tror, sier styreleder Ivar Peersen i GramArt, artistorganisasjonen som står bak.

Han er selv utøvende artist, kjent fra metalbandet Enslaved. Artistkollega Marit Larsen, styremedlem i GramArt, opplyser at det er artistene selv som har utformet undersøkelsen.

­– Dette er innsikt som både vi i GramArt, politikere og utdanningsinstitusjoner trenger for å gjøre næringsforholdene til norske artister best mulig, sier Larsen.

Spørsmålene går ut til GramArt-medlemmer og andre næringsdrivende utøvere innen populærmusikken, i samarbeid med Universitetet i Agder. og deres nyopprettede senter, CreaTeME (Centre for Excellence in Creative Use of Technologies in Music Education).