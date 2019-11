Mann voldtok kvinne som var på tur med barnevogn. Nå har han fått strengere straff.

Lagmannsretten har kommet fram til at mannen skal dømmes til åtte års ubetinget fengsel. Straffen er ett år strengere enn den han fikk i Vestfold tingrett, og halvannet år strengere enn straffen aktor la ned påstand om, skriver Aftenposten.

Voldtekten skjedde på Sem i Tønsberg 24. mars i år. Under voldtekten tok han kvelertak på kvinnen tre ganger. Han truet også kvinnen med et skrujern mot halsen. Kvinnen har forklart at hun forsøkte å rope etter hjelp og gjøre motstand, men at hun til slutt valgte å gi etter for å spare sitt eget liv, og for at mannen ikke skulle gå løs på babyen i barnevognen.

Politiet fikk DNA-treff på mannen en uke senere fordi han tidligere er dømt for et ransforsøk i Romania.

Mannen tilsto etter at politiet hadde lagt fram DNA-bevisene, og sa at han var ruset på øl, whisky og kokain da overgrepet skjedde.

– Jeg angrer veldig mye, og vet ikke hva jeg tenkte og hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde, sa tiltalte i retten.

Han anket kun på straffutmålingen. Aktor la i ankesaken ned påstand om utebetinget fengsel i seks år og seks måneder med en strafferabatt på 10 prosent, mens mannens advokat mente det burde ha blitt gitt enda mer i tilståelsesrabatt.